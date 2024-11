Pologne : Volta Polska solarise l’aéroport de Łodź avec la construction d’une ferme photovoltaïque de 12 MWc

Le Groupe Volta, producteur européen indépendant d’énergies renouvelables, par l’intermédiaire de sa filiale polonaise Volta Polska, annonce avoir signé un contrat d’exclusivité portant sur un projet de ferme photovoltaïque de 12MWc, située à l’aéroport LODZ AIRPORT CENTAL POLAND.

Le grand projet de Volta Polska s’inscrit dans une dynamique de transformation durable de l’aéroport et de la ville de Łodź, une des plus grandes villes de Pologne. La ferme photovoltaïque comprendra plus de 20 000 panneaux solaires et réduira les émissions de carbone de près de 8 500 tonnes de dioxyde de carbone par an. La nouvelle ferme solaire, d’une capacité de 12 MWc, couvrira une superficie de 13 hectares et fournira de l’énergie verte non seulement a l’aéroport, mais également à des clients industriels voisins soucieux de limiter leur empreinte carbone.

Un site charge d’histoire et tourne vers l’avenir

Łodź, grande ville située au centre de la Pologne, connait un remarquable renouveau grâce à des investissements importants dans les domaines immobilier, industriel, logistique et culturel. Fait intéressant, le terrain sur lequel sera construite la ferme solaire a été utilisé comme décor pour plusieurs films classiques polonais, notamment en raison de la proximité de la célèbre école de cinéma de Łodź qui forma de nombreux réalisateurs tels que Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski ou Roman Polanski. Ce projet de ferme photovoltaïque conjugue donc patrimoine culturel et innovation technologique, marquant un nouveau chapitre dans l’histoire de ce site emblématique.

Des bénéfices tangibles pour l’aéroport et pour l’environnement

Avec l’accord qui la lie désormais à LODZ AIRPORT CENTAL POLAND, Volta Polska est responsable du développement, du financement, de la construction et de l’exploitation de cette nouvelle centrale photovoltaïque, qui permettra de réduire les émissions de CO₂ de 8 264 tonnes par an, soit l’équivalent de 54,7 millions de kilomètres parcourus en voiture. Cette ferme photovoltaïque alimentera l’aéroport de Łodź avec une partie de sa production (env. 400MWh) afin de contribuer à son autonomie sur le plan énergétique, tandis que l’excèdent sera vendu à des clients externes, contribuant ainsi à l’indépendance énergétique du territoire et à la création de nouvelles opportunités économiques. Sur le plan financier, les projections indiquent que l’aéroport réalisera en moyenne des économies de près de 40 000 euros (soit 170 000 zloty) par an par rapport à un approvisionnement classique en électricité. A cela, s’ajouteront les revenus issus de la location du terrain.

« Une solution tangible et immédiate à la demande croissante d’énergie propre »

≪ Ce projet représente concrètement une avancée majeure pour l’aéroport de Łodź et pour la ville, en apportant une solution tangible et immédiate à la demande croissante d’énergie propre. Pour remporter l’appel d’offre, le Groupe Volta s’est notamment appuyé sur son équipe locale, son savoir-faire historique et son expérience dans ce type de projets, notamment la construction d’une toiture photovoltaïque de 900KWc couplé à 2MWh de stockage sur l’aérogare de Mayotte en 2020 ≫, explique Pierrick Morier, co-fondateur et Président du Groupe Volta. Les travaux de conception, d’obtention des permis et de construction devraient être achevés d’ici 24 mois, avec un démarrage prévu fin 2024 et une mise en service complète envisagée pour juillet 2027.