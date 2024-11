Kourbe, tiers-investisseur pure player en photovoltaïque en force à Energaia

A l’occasion de sa participation au salon ENERGAIA 2024, Kourbe, l’un des rares acteurs français pure player en tiers-investissement expert des projets photovoltaïques en toitures et ombrières, dévoile sur son stand D95 dans le hall B2, son équipe renforcée, ses dernières réalisations et sa stratégie 2025-2027. Autour d’un mantra limpide pour ses clients : se développer sans développer !

Kourbe, tiers investisseur, investit 50 à 100 M€ par an dans des projets photovoltaïques en toitures et ombrières, en vente totale ou en autoconsommation. Kourbe est partenaire des développeurs et constructeurs de projets photovoltaïques, auxquels elle achète des portefeuilles de projets pour les financer et les gérer sur toute leur durée de vie. Kourbe fait partie de la branche Energie du Groupe Baudelet.

Avec ses 23 collaborateurs et 3 recrutements en cours, Kourbe accélère pour booster son développement et celui de ses partenaires. Pour accompagner cette croissance, Kourbe investit dans des nouveaux locaux à Sophia Antipolis et à Bordeaux. En 2024, Kourbe a signé une dizaine de nouveaux contrats-cadres pour un potentiel annuel à financer de plus de 110 MWc de projets 100 % développés et construits par ses partenaires. Dans la stratégie 2025-2027 sont prévus une accélération des investissements de Kourbe en France et le déploiement de l’expertise Kourbe dans un nouveau pays européen.

L’équipe KOURBE sera présente du 11 au 12 décembre 2024 hall B2 stand D95 lors du salon ENERGAIA au Parc des Expositions de Montpellier pour évoquer ses solutions de tiers-investissement.