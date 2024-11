LAPP dÃ©voile une nouvelle gÃ©nÃ©ration de cÃ¢bles et connecteurs solaires robustes et durables

Dans les systèmes photovoltaïques, les câbles et les composants – exposés au vent et aux intempéries – doivent être très robustes et particulièrement durables. LAPP présentera une nouvelle génération de solutions de connexion au forum des énergies renouvelables, Energaïa, à Montpellier. A ce titre, l’ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR de LAPP est un câble polyvalent pour les systèmes photovoltaïques !

Le nouveau câble ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR a été conçu pour les applications à courant continu jusqu’à 1,8 kV. Grâce à son âme isolante et à sa gaine sans halogène, il est classé Dca et répond ainsi à des exigences particulièrement élevées en matière de protection contre l’incendie (conformément à la directive européenne 305/2011 ; BauPVO/CPR). Grâce à sa classification AD8 selon les normes IEC 60364-5-51 et IEC 62440, il est transversalement étanche à l’eau. Cela signifie que même une immersion permanente dans une eau peu profonde et non contaminée est possible. En raison de sa résistance mécanique accrue, le câble solaire convient également à une installation souterraine dans une tranchée de câble avec un lit de sable et a été testé en utilisant le « test de résistance à l’impact » et le « test de résistance à l’écrasement » conformément à UL 854.

Longue durée de vie

La résistance à la chaleur du nouveau câble ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR est également très importante – même en cas de fortes chaleurs, le câble se caractérise par une grande durabilité. Cela est possible grâce aux matériaux réticulés de l’isolation et de la gaine, qui garantissent une rigidité diélectrique élevée et une température de court-circuit élevée à des températures ou des charges de courant élevées. Le nouveau câble est également certifié CEI, ce qui permet une utilisation internationale étendue dans le cadre des normes CEI.

Ce nouveau polyvalent photovoltaïque est disponible en trois couleurs différentes de gaine extérieure pour la différenciation externe du conducteur DC et convient au raccordement non protégé de modules solaires et d’onduleurs dans des systèmes photovoltaïques avec ou sans mise à la terre, conformément à la norme EN 50618, ou au raccordement de modules solaires entre eux.

Jeu de connecteurs adapté

Les connecteurs solaires de la série EPIC® SOLAR sont le pendant du nouveau ÖLFLEX® SOLAR H1BUR. Le nouveau EPIC® SOLAR 4 GEN2 F (insert femelle) est idéal pour le montage entièrement automatisé des connecteurs. Il s’agit d’un connecteur solaire particulièrement résistant aux intempéries pour le câblage de modules solaires, d’onduleurs et d’installations autonomes dans des systèmes photovoltaïques à haute performance jusqu’à 1500 V. Le contact à sertir garantit une sécurité de contact maximale entre le contact et le câble et établit une connexion résistante aux vibrations. Il convient également aux sections de conducteur de 4,0 à 6,0 mm. Les connecteurs certifiés TÜV SÜD avec écrou borgne autobloquant et retour haptique sont compatibles avec de nombreux connecteurs de fabricants renommés. Le connecteur homologue EPIC® SOLAR 4 GEN2 M (insert à broche) est adapté à cet effet.

Rien ne se perd

La nouvelle gamme solaire de LAPP est complétée par l’outil de montage EPIC® SOLAR 4 GEN2, qui facilite le montage et le démontage des connecteurs solaires EPIC® SOLAR 4 GEN2. Les capuchons EPIC® SOLAR 4 GEN2, qui empêchent la pénétration de la saleté et de l’humidité, constituent un autre complément. Ils sont dotés d’un œillet permettant de fixer un cordon de sécurité sur le câble. Ainsi, rien ne se perd. Le répartiteur EPIC® SOLAR 4 GEN2, compact et résistant aux intempéries, est disponible pour la commutation en parallèle de modules et de panneaux solaires jusqu’à 1500 V DC. Il est disponible en tant que variante avec deux inserts à broches (FMM) ou avec deux inserts à douilles (MFF). Outre les produits susmentionnés, LAPP proposera également à l’avenir des assemblages de cordons solaires sur mesure et de différentes longueurs. Ils sont sertis des deux côtés et déjà assemblés avec le connecteur solaire approprié. Les assemblages de panneaux solaires sont également disponibles avec d’autres branches sur demande. Une assurance qualité automatisée est effectuée à la fin de l’assemblage, ce qui permet d’exclure les connexions défectueuses.