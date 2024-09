Lancement des onduleurs solaires photovoltaÃ¯ques blueplanet 50.0 NX3 et 60.0 NX3 de KACO new energy

KACO new energy propose un nouveau duo d’onduleurs pour deux domaines majeurs de l’application photovoltaïque : les toits solaires pour les entreprises commerciales et industrielles et le repowering des installations existantes. Les blueplanet 50.0 NX3 et 60.0 NX3 offrent flexibilité et rentabilité grâce à cinq trackers MPP ainsi qu’à des technologies d’amélioration du rendement telles que la gestion des ombres et la compatibilité avec les modules PV haute puissance.

Avec les blueplanet 50.0 NX3 et 60.0 NX3, KACO new energy lance deux onduleurs solaires photovoltaïques adaptés aux défis des toits commerciaux et industriels complexes. Le spécialiste allemand des onduleurs poursuit sa stratégie visant à faciliter la transition des entreprises de taille moyenne vers un approvisionnement en énergie renouvelable.

Des onduleurs dotés de flexibilité pour toitures complexes

“Quiconque craignait auparavant qu’un système photovoltaïque sur le toit d’une entreprise ne soit pas rentable en raison d’une construction de toit défavorable sera persuadé de repenser cette situation grâce aux possibilités des nouveaux blueplanet 50.0 NX3 et 60.0 NX3″, souligne Robert Leeb, Product Lifecycle. Manager chez KACO nouvelle énergie. Les blueplanet 50.0 NX3 M5 et 60.0 NX3 M5 sont tous deux équipés de cinq trackers MPP ; deux chaînes de modules peuvent être connectées à chacune des cinq entrées. Les onduleurs offrent donc une flexibilité suffisante pour les aménagements de toiture complexes, s’adaptant aussi bien aux toits inclinés qu’aux zones de toiture partielles. L’ombrage causé par les structures de toit telles que les cheminées est contré par une gestion de l’ombrage, offrant ainsi des rendements énergétiques améliorés dans des conditions ambiantes non idéales. De plus, les onduleurs sont capables d’alimenter à partir de 200 volts dans des conditions de faible luminosité. Afin d’atteindre les objectifs économiques, il est conseillé de s’appuyer sur des modules solaires efficaces en plus d’onduleurs flexibles et puissants. Avec un courant d’entrée allant jusqu’à 40 ampères par tracker MPP, les blueplanet 50.0 NX3 et 60.0 NX3 sont compatibles avec les modules hautes performances dotés de tranches de 182 mm (M10) et 210 mm (M12). Ceux-ci se sont imposés comme la norme pour les centrales solaires commerciales et industrielles et les parcs solaires au sol.

Mise à niveau des systèmes existants grâce au repowering

Les onduleurs et les modules solaires sont également les points de départ privilégiés lorsqu’il s’agit de réalimenter des systèmes existants. Les opérateurs bénéficient de rendements plus élevés lorsqu’ils utilisent un nouvel onduleur plus puissant. Grâce à leur flexibilité et leur compatibilité, les blueplanet 50.0 NX3 et 60.0 NX3 sont particulièrement adaptés à cet effet. Leur classe de performance en fait le remplacement idéal pour certains des onduleurs Powador les plus vendus de KACO new energy. Avec les blueplanet 50.0 NX3 et 60.0 NX3, KACO new energy propose les onduleurs idéaux pour aider les PME à atteindre leurs objectifs de développement durable et à soutenir la tendance à la baisse des émissions de gaz à effet de serre.

.