LONGi a rejoint un consortium livrant un système d’énergie solaire pour l’hôpital du district d’Izmail en Ukraine

LONGi Solar a fait don de modules solaires à contact arrière haute efficacité pour soutenir l’installation d’un système solaire de 30 kW à l’hôpital central du district d’Izmail, dans la région d’Odessa en Ukraine. Le projet a été mis en œuvre dans le cadre d’un consortium dirigé par la Fondation sur la Loi sur l’énergie pour l’Ukraine visant à rétablir un approvisionnement fiable en électricité aux infrastructures médicales critiques après des coupures répétées causées par des attaques russes sur les réseaux régionaux d’énergie et de transport.

La continuité des soins est question de vie ou de mort au sein d’un hôpital. Le système solaire de l’hôpital de Izmail a été achevé en octobre 2025 et a depuis permis à l’hôpital de maintenir ses services médicaux lors de pannes prolongées du réseau.

Le projet répond aux pénuries d’énergie critiques dans les soins de santé de première ligne

Les hôpitaux du sud de l’Ukraine ont été confrontés à une insécurité énergétique aiguë, les frappes de missiles et les dégâts aux infrastructures perturbant à plusieurs reprises l’approvisionnement centralisé en électricité. À Izmail, les attaques de 2025 ont privé le district d’électricité pendant plusieurs jours, limitant gravement la capacité de l’hôpital à fournir même des diagnostics et des soins d’urgence de base. « La santé est un domaine que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de cesser », a déclaré Oleh Sadkovskyi, PDG de l’hôpital central du district du conseil du village de Safianivka. « Lors de la dernière panne, il n’y a pas eu d’électricité pendant trois jours. Même les générateurs ne pouvaient pas fonctionner de manière fiable pendant une période aussi longue. Sans électricité, les ventilateurs, les dispositifs de diagnostic et les équipements chirurgicaux ne peuvent pas fonctionner. »

Les solutions solaires et de stockage garantissent la continuité opérationnelle

Le système installé combine la production solaire et le stockage d’énergie, permettant aux unités de chirurgie et de soins intensifs de l’hôpital de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures en cas de panne totale du réseau. En plus de l’alimentation de secours, le système stabilise les niveaux de tension, ce qui est essentiel pour le fonctionnement sûr des équipements médicaux sensibles lors des fluctuations du réseau. « La situation actuelle a montré que les hôpitaux ont besoin de plus d’une source d’énergie pour fonctionner en toute sécurité », a déclaré Yuliana Onishchuk, PDG et fondatrice de la Fondation Energy Act for Ukraine Act. « Les solutions d’énergie alternative assurent la continuité des soins et contribuent à protéger les vies dans les conditions les plus difficiles. »

L’hôpital devient un centre de résilience pour la communauté locale

Au-delà des services médicaux, l’hôpital a également servi de point de soutien pour les résidents locaux lors des coupures de courant. Les membres de la communauté ont utilisé l’installation pour recharger des téléphones portables et chercher de la chaleur lors de pannes prolongées, soulignant le rôle plus large des solutions énergétiques décentralisées dans le maintien des services publics essentiels.

L’initiative dirigée par un consortium réduit la dépendance aux réseaux centralisés vulnérables

La centrale solaire hybride a été construite par la Fondation de la Loi sur l’énergie pour l’Ukraine en coordination avec la Verkhovna Rada du Comité ukrainien de l’énergie, du logement et des services communautaires. En contribuant avec des modules solaires au projet, LONGi a soutenu l’objectif du consortium de réduire la dépendance aux réseaux centralisés vulnérables pour les infrastructures publiques critiques. « L’installation dans le district d’Izmail démontre comment l’énergie solaire décentralisée peut fournir un soutien immédiat et pratique en situation de crise », a déclaré Adrian Kočan, directeur général de l’Europe de l’Est chez LONGi. « Assurer une alimentation stable pour les hôpitaux soutient directement les professionnels de santé et les patients dont la vie dépend d’eux. »

www.youtube.com/watch?v=3dqFnGpTLg4