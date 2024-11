Pole DERBI : Je-decarbone en Occitanie, la rencontre de la dÃ©carbonation le 4 dÃ©cembre Ã  lâ€™HÃ´tel de RÃ©gion Ã  Toulouse

La rencontre Je-decarbone Occitanie 2024 aura lieu le mercredi 4 décembre 2024 à l’Hôtel de Région Occitanie à Toulouse de 9h à 17h. L’ambition de Je-decarbone est d’aider les industriels à être plus résilients tout en tout en valorisant l’offre française de décarbonation, d’économies d’énergie et de matières premières. Solutions techniques, financement et accompagnement … Cet événement est l’occasion de retrouver tous les outils et contacts pour comprendre et chiffrer une empreinte carbone, activer les leviers immédiats d’économies d’énergie, découvrir les solutions techniques pour décarboner, bâtir un plan de financement et se faire accompagner dans sa démarche quelle que soit la maturité de son projet.

Programme

Retours d’expérience d’industriels de toutes tailles sur les bonnes pratiques de gouvernance, les projets d’efficacité, de sobriété et d’énergie bas carbone

> 9h15 / 10h15 / 14h / 15h

Des tables rondes « outils », pour découvrir comment construire sa feuille de route, les accompagnements, les compétences et financements publics et privés accessibles

> 9h55 / 11h30 / 14h40

Rendez-vous d'affaires programmés pour rencontrer vos partenaires

> 11h30 / 15h40

Cocktail networking pour développer votre réseau

> 12h30

www.je-decarbone.fr/atelier/je-decarbone-occitanie