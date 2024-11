JP Energie Environnement devient Entreprise Ã  Mission

Créé il y a 20 ans, JP Energie Environnement (JPee), producteur indépendant français d’énergies renouvelables (EnR), a fait le choix d’adopter la qualité de société à mission, inscrivant sa nouvelle raison d’être dans ses statuts : « Agir collectivement pour un avenir désirable en transformant le modèle énergétique au cœur des territoires ». Dans cette lignée, l’entreprise a défini trois objectifs statutaires à long terme, suivant les dimensions environnementale, sociétale et sociale. Une démarche qui porte la volonté de JPee de participer à un modèle énergétique respectueux des enjeux planétaires, exemplaire en matière de relation avec les territoires et les citoyens, et fédérateur à l’interne.

« 2024 célèbre les 20 ans de JPee et le franchissement d’une nouvelle étape en devenant entreprise à mission. En faisant ce choix, nous formalisons notre engagement d’accélérer vers une démarche encore plus responsable, nous l’inscrivons dans le temps long et nous le rendons officiel et opposable. Une saine pression qui permettra à JPee, déjà animé par un collectif engagé, de continuer à évoluer et à innover. » confie Xavier Nass, Directeur général de JPee

Une démarche collégiale et un cap affirmé en faveur d’une transition durable

Durant plusieurs mois, l’ensemble des collaborateurs de JPee a été invité à participer à l’élaboration de cette raison d’être et de trois objectifs relatifs à l’intérêt commun :

Objectif statutaire environnemental - « Œuvrer pour un modèle énergétique respectueux des enjeux planétaires » : un objectif intrinsèquement lié au cœur d’activité de JPee en matière de développement et d’exploitation de centrales de production EnR. Pour tendre vers un modèle plus vertueux encore, tant environnementalement qu’économiquement, il s’agit ici de travailler sur des innovations techniques et sociétales, et de quantifier et réduire l’impact sur l’environnement.

Objectif statutaire sociétal - « Favoriser l’engagement, la prise de conscience et les initiatives vertueuses de notre écosystème » : inscrire les projets de l’entreprise dans une dynamique territoriale en incluant au maximum les acteurs locaux, ce dont témoigne déjà le partenariat avec la Banque des Territoires, qui détient 34% du capital de JPee depuis 2023. Pour créer une démarche commune et cohérente sur le long terme, l’objectif est d’étudier et promouvoir différentes modalités de partage de la valeur des projets.

Objectif statutaire social – « Fédérer le collectif autour du projet d’entreprise » : créer et conserver un cadre de travail chaleureux et attractif pour tous et engager les collaborateurs dans un projet porteur de sens pour chacun d’eux.