LUXEL et Lendosphere lancent un financement participatif dÃ©diÃ© Ã  la centrale solaire de Trosly-Breuil, dans l’Oise

LUXEL annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la construction de la centrale solaire au sol de Trosly-Breuil, dans l’Oise. Cette campagne, d’un montant de 100 000 euros, est ouverte en priorité aux habitants de la Communauté de communes des Lisières de l’Oise. À partir du 18 novembre, elle sera élargie aux habitants du département d’implantation, l’Oise, et à ceux des départements des Hauts-de-France : Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme. Il est possible de participer au financement de ce projet accessible en ligne, à partir de 50 €. Pour Sylvain Goupil, Maire de Trosly-Breuil : « Soutenir collectivement un projet énergétique et écologique au cœur de notre village, en accord avec l’orientation de la transition écologique du territoire est possible, grâce au financement participatif. Le conseil municipal et moi-même soutenons ce projet du parc photovoltaïque au sol, au lieu-dit : Le Port à Pierre. »

La centrale permettra d’éviter l’émission de plus de 2 200 tonnes de CO 2