Le stockage dotÃ© de la plus longue autonomie dâ€™AmÃ©rique latine se trouve au Chili

ContourGlobal inaugure une centrale solaire photovoltaÃ¯que hybride au Chili dotÃ©e d’un systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batterie d’une durÃ©e de 6,5 heuresÂ : le systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batterie Ã l’Ã©chelle industrielle ayant la plus longue autonomie d’AmÃ©rique latine. GÃ©antÂ !

ContourGlobal a annoncÃ© la mise en service du systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS) de la centrale hybride Victor Jara, Ã TarapacÃ¡, au Chili. Ce systÃ¨me, capable de fournir 6,5 heures de production d’Ã©lectricitÃ© en continu, est couplÃ© Ã la centrale solaire photovoltaÃ¯que de 231 MWc situÃ©e sur le site. Il permet ainsi de fournir jusqu’Ã 200 MW d’Ã©nergie propre bien aprÃ¨s le coucher du soleil, ce qui le place parmi les projets BESS Ã l’Ã©chelle industrielle ayant la plus longue durÃ©e de fonctionnement au monde et le projet ayant la plus longue durÃ©e de fonctionnement actuellement en exploitation en AmÃ©rique latine.

L’inauguration a eu lieu en prÃ©sence de James Lee Stancampiano, directeur gÃ©nÃ©ral de ContourGlobal pour l’AmÃ©rique du Sud, et de Ximena RincÃ³n GonzÃ¡lez, ministre chilienne de l’Ã‰nergie, soulignant le rÃ´le du Chili en tant que destination de premier plan en AmÃ©rique latine pour les investissements qui soutiennent la transition d’une production d’Ã©nergie propre intermittente Ã une Ã©nergie renouvelable stable et pilotable.

Â«Â Un approvisionnement en Ã©nergie renouvelable stable, fiable et durableÂ Â»

Le portefeuille solaire-stockage de ContourGlobal au Chili est dÃ©sormais pleinement opÃ©rationnel et comprend le projet Victor Jara (231 MWc photovoltaÃ¯ques combinÃ©s Ã un systÃ¨me de batteries de 1,3 GWh) et le projet Quillagua, Ã Antofagasta (221 MWc photovoltaÃ¯ques et 1,2 GWh de stockage).

La centrale Victor Jara comprend un contrat d’achat d’Ã©lectricitÃ© (CAE) innovant de 15 ans, portant exclusivement sur la production nocturne, conclu avec Copec EMOAC, l’un des principaux fournisseurs d’Ã©nergie renouvelable du Chili. Cet accord permet la mise en Å“uvre commerciale du modÃ¨le Â«Â Soleil la nuitÂ Â» de ContourGlobal, qui consiste Ã capter l’Ã©nergie solaire pendant les pÃ©riodes de faible demande et Ã la redistribuer lors des pics de consommation en fin d’aprÃ¨s-midi et la nuit. Ce faisant, le projet apporte une plus grande flexibilitÃ© et une stabilitÃ© accrue au rÃ©seau Ã©lectrique chilien, favorisant une intÃ©gration plus efficace des Ã©nergies renouvelables et une utilisation optimale de la production solaire tout au long de la journÃ©e. Â«Â En intÃ©grant l’Ã©nergie solaire au stockage par batteries de longue durÃ©e, le Chili franchit une Ã©tape dÃ©cisive vers unÂ mix Ã©nergÃ©tique plus rÃ©silient et durable. Le principal dÃ©fi aujourd’hui est de passer d’une production d’Ã©nergie renouvelable intermittente Ã un approvisionnement en Ã©nergie renouvelable stable, fiable et durable. GrÃ¢ce Ã cette Ã©tape importante, ContourGlobal atteint une capacitÃ©Â de 850 MW en exploitation dans le pays, combinant Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que et stockage, renforÃ§ant ainsi sa contribution Ã cette nouvelle phaseÂ du systÃ¨me Ã©lectrique. Nous sommes fiers de participer Ã cette transformation et continuerons d’investir au Chili, l’un deÂ nos marchÃ©s stratÃ©giques les plus importants Â»Â a commentÃ© James Lee Stancampiano, directeur gÃ©nÃ©ral de ContourGlobalÂ pour l’AmÃ©rique du Sud.

Â

Â«Â Lâ€™idÃ©e que le soleil du dÃ©sert de TarapacÃ¡ puisse Ã©clairer les maisons chiliennes la nuit nâ€™est pas seulement uneÂ prouesse techniqueÂ Â»Â

Â

La transformation structurelle majeure en cours dans les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques mondiaux, avec l’Ã©volution des Ã©nergies renouvelables de sources de production intermittentes vers une production d’Ã©lectricitÃ© propre et fiable 24h/24 et 7j/7, a Ã©tÃ© mise en lumiÃ¨re par les conclusions rÃ©centes du rapport de l’IRENA intitulÃ© Â« Ã‰nergies renouvelables 24h/24 et 7j/7 : L’Ã©conomie de l’Ã©nergie solaire et Ã©olienne fiable Â». Â«Â Lâ€™idÃ©e que le soleil du dÃ©sert de TarapacÃ¡ puisse Ã©clairer les maisons chiliennes la nuit nâ€™est pas seulement uneÂ prouesse techniqueÂ ; câ€™est une illustration Ã©loquente de la direction que nous voulons donner au systÃ¨me Ã©nergÃ©tique chilien. Nous construisons unÂ systÃ¨me Ã©lectrique plus propre, plus rÃ©silient et plus inclusif, et le stockage de lâ€™Ã©nergie rend ce changement radicalÂ possible. Â» L’analyse dÃ©montre que la production d’Ã©nergie solaire couplÃ©e au stockage par batteries peut dÃ©jÃ fournir une Ã©lectricitÃ© propre et fiable Ã des coÃ»ts compÃ©titifs par rapport Ã la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles dans les rÃ©gions riches en ressources.

Le Chili continue de se positionner comme un laboratoire mondial pour cette transformation

Dans ce contexte, le Chili continue de se positionner comme un laboratoire mondial pour cette transformation. Le pays a conjuguÃ© un dÃ©ploiement rapide de l’Ã©nergie solaire ces derniÃ¨res annÃ©es Ã des conditions favorables au dÃ©veloppement du stockage Ã grande Ã©chelle. Par consÃ©quent, le Chili est aujourd’hui en tÃªte du marchÃ© latino-amÃ©ricain des investissements dans le stockage, avec plus de 270 projets en cours, reprÃ©sentant plus des deux tiers de tous les projets de stockage recensÃ©s dans la rÃ©gion, dans le cadre d’une vague d’investissements dÃ©passant les 100 milliards de dollars amÃ©ricains, selon les analystes de marchÃ©. Cette Ã©tape importante renforce encore la position de ContourGlobal en tant que producteur d’Ã©lectricitÃ© indÃ©pendant mondial axÃ© sur les Ã©nergies renouvelables et le stockage, avec plus de 3 GWh de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batterie en exploitation, et d’autres projets autonomes et hybrides en cours de construction, renforÃ§ant ainsi son rÃ´le dans la transition de la production d’Ã©nergie renouvelable autonome vers des plateformes intÃ©grÃ©es solaires et de stockage. Â« Nous continuerons Ã Å“uvrer pour positionner le Chili comme une destination de premier plan pour l’investissement et l’innovation dans le domaineÂ des Ã©nergies propres et du stockage en AmÃ©rique latine, car investir dans les Ã©nergies renouvelables signifie en fin de compte fournirÂ une Ã©nergie plus abordable Ã la population et soutenir la croissance de notre Ã©conomieÂ Â»Â a conclu Ximena RincÃ³nÂ GonzÃ¡lez, ministre chilienne de l’Ã‰nergie.