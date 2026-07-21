PÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI-CEMATER : une nouvelle gouvernance pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique en Occitanie

Le pÃ´le de compÃ©titivitÃ© Derbi-Cemater, acteur incontournable de la transition Ã©nergÃ©tique en Occitanie, franchit une Ã©tape dÃ©cisive. Ã€ lâ€™issue de son assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale qui sâ€™est tenue le 7 juillet dernier Ã Toulouse, le pÃ´le annonce lâ€™Ã©lection dâ€™une nouvelle gouvernance et marque ainsi une nouvelle Ã¨re aprÃ¨s sa fusion avec le cluster Cemater en juin 2025.

Lors de lâ€™AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale, les adhÃ©rents du pÃ´le ont Ã©lu un nouveau Conseil dâ€™administration de 42 membres parmi de nombreuses nouvelles candidatures.

Une gouvernance renouvelÃ©e pour porter lâ€™ambition Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale

Ce dernier sâ€™est rÃ©uni le 15 juillet avec une forte mobilisation (93% de participation) pour Ã©lire pour les trois prochaines annÃ©es un Bureau et un PrÃ©sident constituÃ© comme suit et reprÃ©sentant la diversitÃ© des filiÃ¨res et taille de structures :

PrÃ©sident : AndrÃ© Joffre (Tecsol SAS)

2 Vice-PrÃ©sidents dÃ©lÃ©guÃ©s : Nicolas Le Creen (GRDF) et Georges Zissis (UniversitÃ© de Toulouse)

3 Vice-PrÃ©sidents : Delphine Goncalves (Biotope), David Tran (EDF) et Christophe Lacouche (Erea IngÃ©nierie Sud)

1 SecrÃ©taire : Ivan Barthelemy (Bora Energies) et 1 SecrÃ©taire adjointe : Anne-Lise Salome (Sunâ€™R Group)

1 TrÃ©sorier : Albert Zaragoci (RetraitÃ© KPMG)

Cette mobilisation record tÃ©moigne de lâ€™engagement des acteurs du secteur des Ã©nergies renouvelables et de leur volontÃ© de structurer une vision stratÃ©gique commune, pour prÃ©parer la phase 6 des pÃ´les de compÃ©titivitÃ©. Cette Ã©volution sâ€™inscrit dans la continuitÃ© de la fusion avec Cemater, une Ã©tape clÃ© qui a permis dâ€™Ã©largir le champ dâ€™action du pÃ´le notamment en matiÃ¨re dâ€™animation, de mutualiser les expertises et de renforcer les synergies entre les acteurs des filiÃ¨res Ã©nergÃ©tiques en Occitanie.

Des prioritÃ©s claires pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique

Avec cette nouvelle gouvernance, le pÃ´le rÃ©affirme son rÃ´le central en faveur de lâ€™innovation, de la collaboration entre acteurs publics et privÃ©s, et de lâ€™accÃ©lÃ©ration de projets concrets pour une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e. Ses objectifs prioritaires pour les prochains mois sont ambitieux :

DÃ©velopper des projets dâ€™innovation pour rÃ©pondre aux dÃ©fis Ã©nergÃ©tiques de demain et sâ€™adapter au contexte gÃ©opolitique ;

Accompagner les entreprises de lâ€™innovation Ã lâ€™industrialisation ;

Structurer ses cercles filiÃ¨res pour animer les territoires et rÃ©pondre aux enjeux stratÃ©giques rÃ©gionaux et au-delÃ ;

Renforcer les partenariats avec les institutions locales, nationales et europÃ©ennes ;

Faciliter lâ€™accÃ¨s aux financements pour soutenir les initiatives porteuses.

Â« AprÃ¨s vingt ans dâ€™engagement, la nouvelle gouvernance vise Ã amplifier lâ€™impact de Derbi-Cemater en tant que levier dâ€™innovation collaborative et dâ€™industrialisation, pour dynamiser le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en Occitanie Â» affirme AndrÃ© Joffre, prÃ©sident du pÃ´le Derbi-Cemater.