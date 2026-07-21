LONGi Europe : faire de l’Ã©nergie solaire couplÃ©e au stockage une source d’Ã©nergie courante

LONGi Solar conclut un important accord solaire avec RWE en Italie, dÃ©ployant une solution phare de 300 MWh combinant stockage d’Ã©nergie par batterie et photovoltaÃ¯que.

LONGi Solar a signÃ© un accord historique avec RWE, client stratÃ©gique de premier plan, pour la rÃ©alisation d’un projet de centrale photovoltaÃ¯que (PV) et de systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batteries (BESS) de grande envergure en Italie. D’une capacitÃ© de stockage totale d’environ 300 MWh, cette installation raccordÃ©e au rÃ©seau tÃ©moigne de la confiance accrue du client et illustre la progression rapide de LONGi vers le statut de fournisseur de premier plan de solutions Ã©nergÃ©tiques propres intÃ©grÃ©es et complÃ¨tes Ã l’Ã©chelle mondiale.

Une configuration de stockage de 4 heures

Pour ce projet, LONGi fournira sa solution de stockage phare Ã grande Ã©chelleÂ : la LONGiBank 6,25 MWh. ConÃ§ue comme un systÃ¨me LFP Ã refroidissement liquide tout-en-un et hautement sÃ©curisÃ©, cette solution de nouvelle gÃ©nÃ©ration offre une densitÃ© Ã©nergÃ©tique exceptionnelle allant jusqu’Ã 146 Wh/L, pour une capacitÃ© de 6Â 251 kWh, optimisÃ©e dans un conteneur de 20 pieds. Pour garantir une sÃ©curitÃ© et une fiabilitÃ© maximales sur le rÃ©seau, le systÃ¨me intÃ¨gre une conception Ã©lectrique Ã fusibles multiniveaux et une prÃ©diction des emballements thermiques pilotÃ©e par l’IA pour une prÃ©vention active des incendies. De plus, son systÃ¨me avancÃ© de gestion de la tempÃ©rature, contrÃ´lÃ© par l’IA, prolonge sa durÃ©e de vie, tandis que des diagnostics de santÃ© intÃ©grÃ©s de haute prÃ©cision rationalisent les opÃ©rations et la maintenance (O&M) sur l’ensemble de la chaÃ®ne, permettant ainsi d’offrir un coÃ»t de stockage actualisÃ© (LCOS) parmi les plus bas du marchÃ©. DÃ©ployÃ© dans une configuration de stockage de 4 heures, ce systÃ¨me Ã haut rendement rÃ©pond parfaitement aux exigences du rÃ©seau Ã©lectrique national italien en matiÃ¨re d’Ã©crÃªtement des pointes et de services auxiliaires. Cet accord majeur conforte l’expansion rapide de LONGi dans le domaine des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batteries (BESS) en Europe et dans le monde, forte d’une longue tradition de produits fiables et de solutions innovantes.

DÃ©bloquer la transition Ã©nergÃ©tique italienne

Alors que l’Italie accÃ©lÃ¨re la rÃ©alisation des objectifs de son Plan national intÃ©grÃ© pour l’Ã©nergie et le climat (PNIEC), le stockage n’est plus une option, mais la pierre angulaire de la transition. Les projets de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batteries (BESS) de grande capacitÃ© sont essentiels pour attÃ©nuer l’intermittence de la production solaire, stabiliser le rÃ©seau Ã©lectrique national italien et garantir une Ã©nergie propre et abordable, mÃªme pendant les heures creuses. Â« Cet accord avec RWE tÃ©moigne de la grande confiance accordÃ©e Ã la vision technologique de LONGi Â», dÃ©clare Leon Zhang, prÃ©sident de LONGi Europe. Â« Nous prouvons que le solaire couplÃ© au stockage n’est plus une solution alternative, mais bien le fondement mÃªme du rÃ©seau Ã©lectrique de demain. Ce projet de 300 MWh en Italie marque l’aube d’une nouvelle Ã¨re oÃ¹ le photovoltaÃ¯que Ã haut rendement et le stockage intelligent fonctionnent comme une source d’Ã©nergie unique et pilotable, ouvrant la voie Ã une indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique totale de l’Europe. Â» Comme l’a prÃ©cÃ©demment indiquÃ© Leon Zhang lors de discussions concernant la stratÃ©gie de LONGi pour les centrales Ã grande Ã©chelle, le marchÃ© europÃ©en Ã©volue rapidement, passant de transactions axÃ©es sur le volume Ã des Ã©cosystÃ¨mes fondÃ©s sur le partenariat. Â«Â Les clients attendent des partenariats Ã long terme qui garantissent la rentabilitÃ© des projets et optimisent le coÃ»t actualisÃ© de l’Ã©lectricitÃ© (LCOE). C’est prÃ©cisÃ©ment pourquoi nous avons lancÃ© nos solutions LONGi ONE, qui combinent harmonieusement le photovoltaÃ¯que et le stockage d’Ã©nergie par batteries (BESS) afin de rÃ©pondre directement Ã la forte demande europÃ©enne en actifs d’Ã©nergie propre hautement intÃ©grÃ©s et co-implantÃ©s.Â Â»

RedÃ©finir le solaire-stockage avec la stratÃ©gie Â«Â LONGi ONEÂ Â»

Au cÅ“ur de cette collaboration se trouve la nouvelle stratÃ©gie LONGi ONE, une approche rÃ©volutionnaire qui comble le manque de transparence et de responsabilitÃ© inhÃ©rent aux projets solaires avec stockage, souvent liÃ©s Ã la multiplicitÃ© des fournisseursÂ :

Un systÃ¨meÂ : des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques et de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) entiÃ¨rement dÃ©veloppÃ©s et intÃ©grÃ©s, qui redÃ©finissent les principes fondamentaux du solaire-stockage. Les architectures des solutions LONGi ONE atteignent un rendement aller-retour de 93Â %, une performance inÃ©galÃ©e dans le secteur, soit quatre points de pourcentage de plus que les installations disparates.

Une plateformeÂ : une couche logicielle de contrÃ´le intelligente et collaborative (OneSync/OneOS) basÃ©e sur lâ€™intelligence artificielle. Son systÃ¨me brevetÃ© de connexion intelligente des cellules (iCCS) surveille les cellules en temps rÃ©el et anticipe les risques potentiels trois Ã six mois Ã lâ€™avance afin dâ€™optimiser la durÃ©e de vie des installations, de rÃ©duire les temps dâ€™arrÃªt et dâ€™accroÃ®tre le retour sur investissement.

Une responsabilitÃ© uniqueÂ : une solution clÃ© en main complÃ¨te et un modÃ¨le de service intÃ©grÃ© dâ€™exploitation et de maintenance (O&M). LONGi centralise toutes les informations pour l’ensemble du cycle de vie de l’actif, Ã©liminant ainsi les conflits de responsabilitÃ©s souvent rencontrÃ©s dans les projets multifournisseurs.

Cette approche globale rÃ©pond directement Ã un besoin crucial du marchÃ©. Comme l’a expliquÃ© Dennis She, vice-prÃ©sident de LONGiÂ : Â«Â Le stockage d’Ã©nergie est aujourd’hui un pilier fondamental de la transition Ã©nergÃ©tique mondiale, mais traditionnellement, les clients devaient assembler des composants disparates provenant de diffÃ©rents fournisseurs.Â Â» DennisÂ She a Ã©galement prÃ©cisÃ©Â : Â«Â Bien que ces Ã©lÃ©ments soient connectÃ©s sur site, leur coordination est rare. C’est prÃ©cisÃ©ment cette lacune que LONGi ONE comble. En coordonnant le gÃ©nÃ©rateur photovoltaÃ¯que, le systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS) et le systÃ¨me de conversion de puissance (PCS) dÃ¨s le premier jour, nous optimisons les performances, la communication et la rentabilitÃ© globale de l’ensemble du systÃ¨me.Â Ces systÃ¨mes Ã©tant conÃ§us pour fonctionner pendant plus de 20 ans, le fait qu’un fournisseur unique et financiÃ¨rement solide gÃ¨re le systÃ¨me intÃ©grÃ©, les normes de service et la garantie change la donne en matiÃ¨re de fiabilitÃ© des projets. Â»

EncadrÃ©

Plan stratÃ©gique Â«Â 2815Â Â»

Pour concrÃ©tiser cet engagement localement, LONGi dÃ©ploie son plan stratÃ©gique Â«Â 2815Â Â». Dâ€™ici fin 2028, LONGi Ã©tablira 15 centres dâ€™excellence locaux et complets (CoE) sur les principaux marchÃ©s europÃ©ens (en complÃ©ment de son hub initial basÃ© Ã Madrid). Ces hubs offriront une assistance localisÃ©e et complÃ¨te en matiÃ¨re dâ€™ingÃ©nierie, de mise en service et de piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es, garantissant ainsi des dÃ©lais de rÃ©ponse rapides et une sÃ©rÃ©nitÃ© totale Ã ses partenaires stratÃ©giques comme RWE.