Chevenon : ELEMENTS lance un financement participatif pour une centrale solaire flottante

Le groupe ELEMENTS annonce le lancement dâ€™un financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ© Ã la centrale solaire flottante de Chevenon, dans la NiÃ¨vre. Avec un objectif initialÂ de 1 million dâ€™euros, cette campagne est rÃ©servÃ©e aux habitants du dÃ©partement d’implantation, la NiÃ¨vre, et Ã ceux des dÃ©partements limitrophes : Yonne, CÃ´te-d’Or, SaÃ´ne-et-Loire, Allier, Cher et Loiret. Pour Pierre-Alexandre Cichostepski, PrÃ©sident-Fondateur dâ€™ELEMENTS :Â ”Ce projet marque une Ã©tape importante avec la premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que flottante dÃ©veloppÃ©e par ELEMENTS. ImplantÃ©e sur une ancienne graviÃ¨re, il illustre une dÃ©marche de revalorisation Ã la fois Ã©conomique et environnementale d’un site dÃ©jÃ artificialisÃ©, sans crÃ©er de conflit dâ€™usage.Â Â»

La centrale photovoltaÃ¯que flottante de Chevenon est implantÃ©e sur trois plans d’eau, reprÃ©sentant une superficie totale d’environ 41 hectares, issus de la rÃ©habilitation d’anciennes graviÃ¨res. D’une puissance de 33,85 MWc, la centrale produira annuellement 37 GWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© de 8 339 foyers. Cela permettra d’Ã©viter lâ€™Ã©mission de 13Â 889 tonnes d’Ã©quivalent CO 2 chaque annÃ©e. Sa mise en service est prÃ©vue en octobre 2027.