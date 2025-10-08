PODCAST/ La main-d’Å“uvre solaire de l’UE est-elle Ã  la hauteur de la tÃ¢che ?

Dans cet Ã©pisode de Shine On Policycast, l’animatrice Bethany Meban s’entretient avec Jacopo Piccalgi, chargÃ© de projet et de politique sur les compÃ©tences chez SolarPower Europe, pour dÃ©cortiquer les conclusions du dernier rapport sur l’emploi solaire de l’UE. Ce rapport examine le paysage actuel des emplois solaires en Europe, les dÃ©fis Ã relever pour rÃ©pondre Ã la demande de main-d’Å“uvre et si l’UE est sur la bonne voie pour fournir la main-d’Å“uvre qualifiÃ©e nÃ©cessaire Ã sa transition vers une Ã©nergie propre.



La conversation explore comment les dÃ©cideurs politiques de l’UE peuvent combler le dÃ©ficit de compÃ©tences dans le domaine de l’Ã©nergie solaire, renforcer la main-d’Å“uvre dans le domaine des Ã©nergies renouvelables et crÃ©er des emplois durables et Ã l’Ã©preuve du temps dans le domaine de la transition Ã©nergÃ©tique. Pour les leaders de l’industrie, les dÃ©cideurs politiques et les professionnels de l’Ã©nergie solaire, cet Ã©pisode fournit des informations opportunes sur la maniÃ¨re dont l’Europe peut sÃ©curiser la main-d’Å“uvre nÃ©cessaire pour rÃ©aliser ses ambitions en matiÃ¨re d’Ã©nergie solaire et de stockage.

www.youtube.com/watch?v=Gt38BXHHFs0