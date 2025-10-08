Observatoire du systÃ¨me Ã©lectrique renouvelable 2025 : une accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement des EnR Ã©lectriques est attendue

France renouvelables publie lâ€™Ã©dition 2025 de son Observatoire du systÃ¨me Ã©lectrique renouvelable sur la base des chiffres connus Ã fin 2024. Et le constat est clair. La France ne sortira pas de sa dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles importÃ©es (qui reprÃ©sentent encore plus de 60 % de son mix Ã©nergÃ©tique) sans une montÃ©e en puissance rapide et durable des Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques et de lâ€™Ã©lectrification des usages. Le constat est clair. ExÃ©gÃ¨seÂ !

La trajectoire est connue : selon RTE, la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© passera dâ€™environ 495 TWh aujourdâ€™hui Ã plus de 700 TWh en 2050. Le solaire photovoltaÃ¯que et lâ€™Ã©olien, terrestre comme en mer, se placent au cÅ“ur de lâ€™effort collectif Ã fournir dâ€™ici lÃ , en lien avec le dÃ©veloppement des flexibilitÃ©s, du stockage et Ã la modernisation des rÃ©seaux. Ensemble, ces leviers devront apporter entre +160 Ã +190 TWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable.

Des capacitÃ©s installÃ©es encore insuffisantes

En 2024, la France comptait 25 GW de puissance installÃ©e en photovoltaÃ¯que, 23,5 GW en Ã©olien terrestre et 1,5 GW en Ã©olien en mer. Ces filiÃ¨res doivent dÃ©sormais accÃ©lÃ©rer pour rÃ©pondre Ã la hausse de la demande (mobilitÃ©s, industrie, bÃ¢timent, numÃ©rique) et consolider notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique en rÃ©duisant lâ€™exposition de notre Ã©conomie et des mÃ©nages aux chocs gÃ©opolitiques Ã la volatilitÃ© des prix. Au-delÃ de lâ€™Ã©nergie, câ€™est un projet industriel, territorial et social quâ€™il faut sanctuariser : les trois filiÃ¨res structurent lâ€™Ã©conomie rÃ©elle, avec plus de 80 000 emplois directs (49 500 emplois dans le photovoltaÃ¯que, 25 600 dans lâ€™Ã©olien terrestre et 7 800 dans lâ€™Ã©olien en mer) et plus de 150 sites industriels rÃ©partis sur le territoire. Chaque parc, chaque centrale, chaque base de maintenance ancre des savoir-faire stratÃ©giques, du dynamisme Ã©conomique, des retombÃ©es fiscales locales et des chaÃ®nes de valeur europÃ©ennes, garantes dâ€™une autonomie technologique et industrielle que la France ne peut se permettre de perdre.

StabilitÃ© et visibilitÃ©Â : des conditions indispensables Ã la transition

La souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de la France ne peut Ãªtre reportÃ©e. Dans un contexte dâ€™instabilitÃ© politique et Ã©conomique, le maintien du cadre rÃ©glementaire et la visibilitÃ© pluriannuelle des politiques Ã©nergÃ©tiques deviennent des impÃ©ratifs. Les entreprises du secteur ont besoin de signaux clairs et pÃ©rennes pour investir, recruter et innover. Reporter ou brouiller les trajectoires Ã©nergÃ©tiques, câ€™est fragiliser une filiÃ¨re qui constitue un pilier de la sÃ©curitÃ© nationale, de compÃ©titivitÃ© et de pouvoir dâ€™achat. Lâ€™Observatoire rappelle Ã©galement que le soutien aux Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques est Ã©conomiquement vertueuxÂ : les soutenir Ã hauteur dâ€™environ 5 Mdâ‚¬ par an, câ€™est surtout Ã©conomiser sur les 60 Mdâ‚¬ dâ€™importations fossiles annuelles (hors pic de 2022) et rÃ©orienter lâ€™investissement vers des actifs productifs et locaux.

Redonner un cap clair Ã la politique Ã©nergÃ©tique franÃ§aise

La France doit publier sans dÃ©lai sa feuille de route Ã©nergÃ©tique (PPE3) pour rÃ©tablir la confiance et la visibilitÃ© aux acteurs, protÃ©ger les 80 000 emplois existants de la filiÃ¨re et prÃ©parer la montÃ©e en puissance industrielle des prochaines annÃ©es. Tenir les calendriers dâ€™appels dâ€™offres, garantir les raccordements et soutenir le stockage ne seront pas des options : ce sont des conditions indispensables pour la maÃ®trise de notre avenir Ã©nergÃ©tique. Avec une Ã©lectricitÃ© dÃ©jÃ massivement dÃ©carbonÃ©e, notre pays dispose dâ€™un atout stratÃ©gique majeur en Europe. Mais lâ€™Ã©lectrification, moteur de notre souverainetÃ© et de notre rÃ©industrialisation, ne peut pas commencer dans 10 ans, ou mÃªme 20 ans, mais doit sâ€™engager dÃ¨s maintenantÂ : câ€™est aujourdâ€™hui que se construisent les infrastructures qui assureront lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de la France pour demain.

EncadrÃ©

Chiffres repÃ¨res (fin 2024)

PhotovoltaÃ¯que : 25 GW â€“ 49 500 emplois

Ã‰olien terrestre : 23,5 GW â€“ 25 600 emplois

Ã‰olien en mer : 1,5 GW â€“ 7 800 emplois

27%Â : la part de lâ€™Ã©lectricitÃ© dans la consommation dâ€™Ã©nergie finale franÃ§aise (2024).

Objectif : 39 % en 2035 et 54 % en 2050