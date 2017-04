Plusieurs accords de coopÃ©ration bilatÃ©rale dans le domaine de l'Ã©nergie solaire signÃ©s entre France et GuinÃ©e

A l’occasion de la visite d’État à Paris du Président Alpha Condé, Président en exercice de l’Union africaine et Président du Conseil d’administration de l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables, plusieurs accords de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et de l’environnement, ont été signés en présence du Président de la République française et de Ségolène Royal. Plusieurs de ces accords font suite à la déclaration d’intention bilatérale signée par Ségolène Royal avec le Ministre guinéen de l’énergie et de l’hydraulique, à l’occasion de sa dernière visite à Conakry le 4 mars dernier, en marge du Conseil d’administration de l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables, dont la présidente de la COP 21 est membre bénévole.

L’objectif est d’accélérer le déploiement de projets concrets d’infrastructures, en particulier dans le domaine de l’énergie, de l’eau et des déchets, en Guinée, en s’appuyant sur les moyens confiés à l’ADEME et à l’AFD. L’énergie solaire y occupe une place prépondérante via notamment :

Un partenariat avec Akuo Energy : déploiement au premier semestre 2017 d’une solution mobile d’électrification rurale à partir d’énergies renouvelables

Un partenariat avec Solveo Energy : soutien au développement de la centrale solaire de Khoumagueli (préfecture de Kindia), en deux tranches de 44 MW, par la prise en charge d’une partie des analyses techniques préalables.

Un partenariat avec Bolloré Blue solutions : déploiement d’une solution solaire pilote d’électrification rurale dans un village non-connecté de Haute-Guinée au premier semestre 2017, dans le cadre d’un programme d’électrification de 14 villages de Haute-Guinée.