SunPower plÃ©biscitÃ© pour la premiÃ¨re tranche de l'appel d'offres CRE 4

SunPower® devrait fournir 31% des projets solaires photovoltaïques attribués lors de la première tranche de l’appel d’offres CRE 4 en France, représentant plus que toute autre marque de panneaux solaires en volume comme en nombre de projets. Au total, SunPower livrera 130 mégawatts de ses panneaux solaires à haut rendement de la Série E pour 25 projets de centrales au sol et d’ombrières de parking.

« Les panneaux solaires SunPower offrent une énergie compétitive, une fiabilité exceptionnelle et des performances durables prouvées et éprouvées », a déclaré le vice-président exécutif de SunPower, Eduardo Medina. « Nous sommes fiers d’être le principal fournisseur de panneaux solaires pour cette première série d’appel d’offres solaires et de jouer un rôle déterminant dans la promotion de l’énergie solaire propre et renouvelable en France ». Les panneaux fournis par SunPower seront en grande partie fabriqués dans l’usine SunPower de Toulouse, en France.

Les panneaux solaires SunPower CC Série E et Série X sont certifiés « Cradle to Cradle Certified™ Silver » [label d'écoconception tout au long du cycle de vie du produit]. SunPower est le seul fabricant de panneaux solaires au monde à avoir obtenu cette certification qui démontre la qualité d’un produit selon un classement reposant sur cinq critères : l’utilisation de matériaux sains, la réutilisation des matériaux, l’utilisation d’énergies renouvelables, la gestion de l’eau et la responsabilité sociale. 99 % des déchets produits par les usines SunPower de Toulouse et De Vernejoul en France sont détournés de la mise en décharge, valant ainsi aux usines le label « landfill-free verification » [littéralement : vérification zéro déchet] attribué par l’organisme NSF Sustainability, une division de l’organisation mondiale de la santé publique NSF International.

