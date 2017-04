SunGy a installÃ© le 1er systÃ¨me solaire intelligent en AlgÃ©rie

La société SunGy a implanté un système de gestion multi sources d’énergie sur le marché de gros de fruits et légumes à Tipaza.Ce dispositif permet aux professionnels du marché de disposer d’une énergie propre et abondante, et surtout de ne plus avoir de coupures d’électricité ! Ce système innovant de 27 kwc triphasé est directement installé sur le toit terrasse. La solution SunGy pilote le parc de batteries, l’alimentation Sonelgaz et le démarrage du groupe électrogène. L’autre innovation réside dans l’ajout de micro-onduleurs nouvelle génération. A la grande satisfaction des acteurs du marché qui ont demandé à SunGy une extension du dispositif solaire. Grâce à une ombrière de parking, son bloc administratif sera à l’avenir totalement indépendant en énergie. Avec l’apport de l’énergie solaire le marché maitrise sa facture d’électricité, assure la continuité d’activité et gagne du temps d’exploitation.

Plus d’infos…