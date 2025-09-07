Plus grand parc solaire de SuÃ¨de Ã  Hultsfred (100 MWc) : H&M en quÃªte de collections solaires pour ces prochains dÃ©filÃ©s

Neoen et Alight, spÃ©cialiste europÃ©en du dÃ©veloppement solaire et producteur d’Ã©lectricitÃ© indÃ©pendant, ont inaugurÃ© et cÃ©lÃ©brÃ© en ce dÃ©but septembre le dÃ©but des opÃ©rations du parc solaire de Hultsfred dans le SmÃ¥land. Avec une capacitÃ© installÃ©e de 100 MWc, il s’agit du plus grand parc solaire de ce type en SuÃ¨de Ã ce jour. De quoi verdir les activitÃ©s dâ€™H&MÂ !

DÃ©veloppÃ© et dÃ©tenu conjointement par Neoen (actionnaire majoritaire) et Alight, le parc solaire de Hultsfred est raccordÃ© au rÃ©seau de distribution local d’E.ON, Ã Hultsfred, dans la province du SmÃ¥land, au sud de la SuÃ¨de. Cet actif renouvelable a Ã©tÃ© financÃ© par Neoen et Alight avec le soutien d’un financement par emprunt structurÃ© de la Danske Bank.

Le solaire, pas quâ€™un effet de mode

Le projet s’appuie sur un contrat d’achat d’Ã©lectricitÃ© (CAE) Ã long terme signÃ© en 2022 avec le groupe H&M, aux termes duquel le parc solaire fournit Ã l’entreprise de mode suÃ©doise 95 % de l’Ã©nergie renouvelable et garantit l’origine de sa production. Cet accord joue un rÃ´le important dans l’objectif du groupe H&M de s’approvisionner exclusivement en Ã©lectricitÃ© renouvelable d’ici 2030 au plus tard.Â La construction a Ã©tÃ© achevÃ©e dans les dÃ©lais par les entreprises Equans Solar & Storage et Solkompaniet. Le parc solaire a commencÃ© Ã injecter de l’Ã©lectricitÃ© dans le rÃ©seau en avril 2025 et est dÃ©sormais pleinement opÃ©rationnel. Sa production annuelle devrait atteindre 100 GWh d’Ã©nergie verte, soit la consommation annuelle d’environ 18Â 000 foyers suÃ©dois. Le parc solaire a Ã©tÃ© construit Ã l’aide de panneaux photovoltaÃ¯ques bas carbone installÃ©s autour de la piste de l’aÃ©roport de Hultsfred. Â« La mise en service de ce parc solaire avec notre partenaire Neoen et H&M, acquÃ©reur du contrat d’achat d’Ã©lectricitÃ© (CAE), reprÃ©sente une Ã©tape importante pour nous et dÃ©montre que le marchÃ© suÃ©dois peut fournir rapidement une Ã©nergie renouvelable Ã grande Ã©chelle et non subventionnÃ©e. C’est une avancÃ©e majeure dans la production suÃ©doise d’Ã©nergie renouvelable Â» prÃ©cise Warren Cambell, PDG d’Alight. Â Â

Â«Â Nous contribuons activement Ã la transition Ã©nergÃ©tique propre de la SuÃ¨deÂ Â»

La prÃ©sence de l’ambassadeur de France Thierry Carlier Ã l’inauguration souligne l’importance de ce projet pour le partenariat stratÃ©gique franco-suÃ©dois. Les entreprises franÃ§aises et suÃ©doises sont reprÃ©sentÃ©es Ã tous les niveaux du projetÂ : au niveau de la propriÃ©tÃ©, dans le contrat de fourniture d’Ã©lectricitÃ© et parmi les entreprises de construction. Â« Le parc solaire de Hultsfred est notre quatriÃ¨me actif en exploitation en SuÃ¨de, portant la capacitÃ© totale du parc Ã 304 MW (incluant le parc Ã©olien de StorbrÃ¤nkullen, la rÃ©serve d’Ã©nergie de Storen et la rÃ©serve d’Ã©nergie d’Isbillen). GrÃ¢ce Ã ces trois technologies complÃ©mentaires (solaire, Ã©olien et stockage) Ã grande Ã©chelle, nous contribuons activement Ã la transition Ã©nergÃ©tique propre de la SuÃ¨de. Â»Â souligne Laetitia Prot, directrice gÃ©nÃ©rale de Neoen SuÃ¨de. La ferme solaire de Hultsfred a crÃ©Ã© jusqu’Ã 120 emplois pendant la construction, a livrÃ© une Å“uvre d’art publique locale et contribue Ã une gamme d’initiatives de partage des avantages communautaires telles que le parrainage d’un club de sport pour les enfants des villages autour de Hultsfred.Â Et Xavier Barbaro, PDG du groupe Neoen, de conclure :Â Â« Je tiens Ã fÃ©liciter notre Ã©quipe suÃ©doise pour l’excellente rÃ©alisation de la plus grande ferme solaire du pays. Il s’agit d’une Ã©tape majeure pour Neoen et tÃ©moigne de notre engagement Ã long terme. Depuis 2020, nous avons investi prÃ¨s de 200 millions d’euros en SuÃ¨de et nous sommes impatients d’accroÃ®tre notre contribution. Nous sommes fiers de jouer un rÃ´le de plus en plus important dans l’accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique, en SuÃ¨de et dans le monde entier. Â»Â