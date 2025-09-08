TSG renforce son offre Ã©lectrique intÃ©grÃ©e avec trois nouvelles acquisitions en France, en Espagne et en SlovÃ©nie

TSG, spÃ©cialiste europÃ©en des services techniques pour les solutions de mobilitÃ© responsable, poursuit sa stratÃ©gie de transformation avec lâ€™acquisition de trois nouvelles entreprises : Taverne Montage Industriel (TMI) en France, Green KW en Espagne et Sol Navitas en SlovÃ©nie. Ces acquisitions stratÃ©giques renforcent les compÃ©tences de TSG dans les infrastructures Ã©lectriques intÃ©grÃ©es et confirment son ambition de devenir un acteur majeur des solutions multi-Ã©nergies en Europe.

Avec dÃ©sormais plus de 40 acquisitions rÃ©alisÃ©es dans 17 pays au cours des trois derniÃ¨res annÃ©es, TSG poursuit une croissance soutenue, combinant une dynamique externe forte Ã un dÃ©veloppement organique solide. Depuis 2022, ces opÃ©rations ont permis dâ€™ajouter prÃ¨s de 350 millions dâ€™euros de chiffre dâ€™affaires et plus de 1700 collaborateurs au Groupe.

Recharge Ã©lectrique, Ã©nergie solaire, stockage par batteries et transformation Ã©lectrique

En 2025 seulement, TSG a finalisÃ© onze acquisitions dans dix pays (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, SlovÃ©nie et Espagne), accÃ©lÃ©rant le dÃ©ploiement de son offre Ã©lectrique et solaire intÃ©grÃ©e Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. Le dÃ©veloppement de TSG sâ€™appuie sur une double stratÃ©gie de croissance : un rythme soutenu dâ€™acquisitions ciblÃ©es et une croissance organique solide, portÃ©e par plus de 6 400 collaborateurs Ã travers lâ€™Europe. Cette approche combinÃ©e permet au Groupe de renforcer rapidement ses capacitÃ©s tout en consolidant un savoir-faire interne sur lâ€™ensemble des segments Ã©nergÃ©tiques. Lâ€™approche intÃ©grÃ©e du Groupe en matiÃ¨re de services techniques â€” couvrant la recharge Ã©lectrique, lâ€™Ã©nergie solaire, le stockage par batteries et la transformation Ã©lectrique â€” renforce sa capacitÃ© Ã accompagner ses clients dans leur transition Ã©nergÃ©tique partout en Europe. Â« Avec les acquisitions de TMI, Green KW et Sol Navitas, nous renforÃ§ons nos compÃ©tences Ã©lectriques en France, Ã©largissons notre expertise solaire en Espagne et consolidons notre prÃ©sence dans les Balkans â€“ trois zones stratÃ©giques pour le dÃ©ploiement dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©es. Ces entreprises, qui partagent toutes la culture entrepreneuriale de TSG, apportent des savoir-faire hautement complÃ©mentaires, quâ€™il sâ€™agisse dâ€™assemblage avancÃ© dâ€™armoires, dâ€™ingÃ©nierie solaire ou dâ€™exÃ©cution locale. Avec dÃ©jÃ 11 acquisitions finalisÃ©es cette annÃ©e, TSG poursuit une trajectoire de croissance soutenue et confirme sa position de leader europÃ©en des solutions multi-Ã©nergies. Â» dÃ©clare Jean-Marc Bianchi, PrÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de TSG.

TMI : expertise haut de gamme dans les armoires Ã©lectriques en France

FondÃ©e en 1999 Ã Toulouse, TMI sâ€™est imposÃ©e comme un spÃ©cialiste de lâ€™assemblage dâ€™armoires Ã©lectriques jusquâ€™Ã 6 300A pour des projets industriels et tertiaires. Lâ€™entreprise rÃ©unit 40 collaborateurs, dont 25 opÃ©rateurs et 5 chefs de projet, et a su bÃ¢tir des partenariats durables avec de grands donneurs dâ€™ordre. PrÃ©sente exclusivement sur le marchÃ© B2B, TMI dispose aujourdâ€™hui dâ€™une implantation solide dans le sud-ouest de la France. Entre 2022 et 2024, TMI a enregistrÃ© une croissance de plus de 30 % de son chiffre dâ€™affaires, confirmant la pertinence de son positionnement. Son intÃ©gration au sein de TSG ouvre une nouvelle phase de dÃ©veloppement, avec lâ€™opportunitÃ© de sâ€™appuyer sur la clientÃ¨le nationale du groupe et sur la demande croissante en solutions intÃ©grÃ©es pour les infrastructures de mobilitÃ© Ã©lectrique. Cette acquisition renforcera Ã©galement la compÃ©titivitÃ© de TSG en France, tant en termes de coÃ»ts que de dÃ©lais, dans le domaine de lâ€™assemblage dâ€™armoires Ã©lectriques. Lâ€™excellence technique de TMI sâ€™inscrit pleinement dans lâ€™ambition de TSG de proposer des solutions multi-Ã©nergies clÃ© en main combinant recharge Ã©lectrique, transformateurs, Ã©nergie solaire et stockage par batteries.

Green KW: lâ€™essor du solaire en Espagne

CrÃ©Ã©e en 2017 Ã Bilbao, Green KW connaÃ®t une croissance rapide en Espagne grÃ¢ce Ã son expertise dans les solutions photovoltaÃ¯ques dâ€™autoconsommation pour les clients industriels, commerciaux et les institutions publiques. PrÃ©sente sur lâ€™ensemble du territoire â€“ du Pays basque Ã lâ€™Andalousie, en passant par la Catalogne, Levante et Madrid â€“ lâ€™entreprise sâ€™appuie sur une offre complÃ¨te couvrant lâ€™ingÃ©nierie, la conception, lâ€™installation et la maintenance. Son modÃ¨le flexible, fondÃ© sur une structure de coÃ»ts optimisÃ©e et un rÃ©seau solide de sous-traitants, lui permet dâ€™adresser efficacement un marchÃ© en plein essor. Entre 2020 et 2024, Green KW a connu une croissance organique soutenue, consolidÃ© son portefeuille de projets et Ã©largi son champ dâ€™intervention. En 2025, elle a lancÃ© de nouveaux segments, tels que lâ€™autoconsommation collective et le conseil en Ã©nergie, confirmant sa capacitÃ© dâ€™innovation et dâ€™adaptation. Son intÃ©gration au sein de TSG ouvre de nouvelles perspectives de dÃ©veloppement, grÃ¢ce Ã lâ€™accÃ¨s Ã une clientÃ¨le Ã©largie et Ã dâ€™importantes synergies commerciales avec TSG IbÃ©rica. Cette acquisition renforce lâ€™ancrage local de TSG en Espagne et accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement de solutions solaires intÃ©grÃ©es, combinant production photovoltaÃ¯que, solutions aÃ©rothermiques et de gestion de l’Ã©nergie, recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques et stockage par batteries. Lâ€™Ã©quipe entrepreneuriale de Green KW et son ancrage rÃ©gional seront des leviers clÃ©s pour accompagner lâ€™ambition de TSG de dÃ©velopper son activitÃ© solaire dans le sud de lâ€™Europe.

Sol Navitas : renforcer les compÃ©tences solaires dans les Balkans

CrÃ©Ã©e en 2008 Ã Celje, prÃ¨s de Ljubljana, Sol Navitas est un acteur de rÃ©fÃ©rence en SlovÃ©nie dans la conception, lâ€™installation et la maintenance de centrales solaires. Avec plus de 3 000 installations rÃ©alisÃ©es en SlovÃ©nie, Croatie, Bosnie-HerzÃ©govine et Serbie, reprÃ©sentant plus de 60 MW de capacitÃ©, lâ€™entreprise sâ€™adresse principalement aux clients commerciaux et industriels. Sol Navitas sâ€™appuie sur des compÃ©tences internes solides en ingÃ©nierie, gestion de projet et maintenance. En complÃ©ment du photovoltaÃ¯que, elle propose des solutions associÃ©es telles que bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques, systÃ¨mes de stockage et ombriÃ¨res solaires, renforÃ§ant ainsi sa valeur ajoutÃ©e auprÃ¨s de ses clients. Son intÃ©gration au sein de TSG marque une Ã©tape clÃ© dans le dÃ©veloppement de lâ€™activitÃ© solaire du Groupe dans les Balkans. Cette opÃ©ration consolide la prÃ©sence de TSG sur un marchÃ© en forte croissance et gÃ©nÃ¨re des synergies immÃ©diates, notamment en SlovÃ©nie et en Croatie, oÃ¹ le Groupe est dÃ©jÃ implantÃ©. Lâ€™expertise locale et les savoir-faire techniques de Sol Navitas viendront soutenir le dÃ©ploiement de lâ€™offre solaire intÃ©grÃ©e de TSG dans toute la rÃ©gion.