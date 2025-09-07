Appel Ã  projets : CNR dÃ©sire cultiver lâ€™avenir des bords du RhÃ´ne avec l’agroÃ©cologie et lâ€™agrivoltaÃ¯sme

Dans sa contribution Ã lâ€™adaptation au changement climatique, CNR (Compagnie Nationale du RhÃ´ne) lance deux nouveaux appels Ã candidatures auprÃ¨s du monde agricole pour accompagner lâ€™essor de lâ€™agroÃ©cologie et de lâ€™agrivoltaÃ¯sme. Entre culture de lâ€™eau, protection de lâ€™agriculture et production dâ€™Ã©lectricitÃ© verteÂ !Â Â

ConfrontÃ© Ã nouveau cet Ã©tÃ© aux effets du changement climatique, le secteur agricole en vallÃ©e du RhÃ´ne se heurte Ã de nombreux dÃ©fis pour optimiser lâ€™irrigation, prÃ©server la qualitÃ© des sols, protÃ©ger la biodiversitÃ© et sÃ©curiser ses rÃ©coltes.

ProtÃ©ger les cultures tout en produisant une Ã©lectricitÃ© renouvelable

En tant que partenaire historique du monde agricole, CNR (Compagnie Nationale du RhÃ´ne) vient de lancer en ce mois de septembre deux appels Ã candidatures pour contribuer au financement et au dÃ©veloppement de pratiques nouvelles, adaptÃ©es Ã cette rÃ©alitÃ© climatique. Le premier vise Ã sÃ©lectionner des projets agroÃ©cologiques ambitieux au sein de collectifs agricoles situÃ©s le long de la vallÃ©e du RhÃ´ne. Le second ambitionne de dÃ©velopper un nouveau dÃ©monstrateur dâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique au-dessus de cultures maraÃ®chÃ¨res ou fruitiÃ¨res. Lâ€™objectif : protÃ©ger les cultures tout en produisant une Ã©lectricitÃ© renouvelable, les adapter au changement climatique et tester des solutions prometteuses permettant de rÃ©duire les besoins dâ€™irrigation.

Lâ€™agriculture rhodanienne en premiÃ¨re ligne face au changement climatique

Au mois dâ€™aoÃ»t, plus de 70 % du territoire franÃ§ais Ã©tait concernÃ© par un arrÃªtÃ© prÃ©fectoral de restriction d’usage de l’eau. Face Ã lâ€™indisponibilitÃ© croissante de cette ressource et aux vagues de chaleur estivales de plus en plus intenses et frÃ©quentes, le secteur agricole doit sâ€™adapter, et dÃ©velopper de nouvelles pratiques pour rendre les cultures plus rÃ©silientes. Les exploitations situÃ©es en aval de Lyon sont particuliÃ¨rement concernÃ©es, lâ€™irrigation reprÃ©sentant une part importante des prÃ©lÃ¨vements en eau annuels sur le bassin versant du RhÃ´ne. AprÃ¨s le succÃ¨s de lâ€™appel Ã projets lancÃ© en 2022, CNR renouvelle ainsi sa dÃ©marche et son engagement en faveur dâ€™une agriculture conciliant rendement Ã©conomique, adaptation climatique et respect de lâ€™environnement.

Accompagner le dÃ©veloppement dâ€™une agriculture soutenable et rÃ©siliente

Dans le cadre de ses missions dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, baptisÃ©es Â« Plans 5RhÃ´ne Â», CNR a lancÃ© le 1er septembre lâ€™appel Ã projets Â« Terres de transition agroÃ©cologique Â» auprÃ¨s des collectifs agricoles situÃ©s le long du RhÃ´ne, entre la frontiÃ¨re suisse et la MÃ©diterranÃ©e. Les candidats ont jusquâ€™au 16 janvier 2026 pour proposer des projets rÃ©pondant Ã trois enjeux majeurs : lâ€™attÃ©nuation et lâ€™adaptation au changement climatique, la prÃ©servation du cycle de lâ€™eau et la protection de la biodiversitÃ©. Les laurÃ©ats pourront bÃ©nÃ©ficier dâ€™un financement de CNR Ã hauteur de 80 %. En parallÃ¨le, CNR a lancÃ© un appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt, ouvert du 2 septembre au 28 novembre 2025 auprÃ¨s des acteurs du monde agricole et scientifique situÃ©s entre Vienne (38) et la MÃ©tropole Aix-Marseille (13). Lâ€™objectif sera de sÃ©lectionner un partenaire pour mettre en place un nouveau dÃ©monstrateur dâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique sur des variÃ©tÃ©s de cultures (arboriculture, maraichage) qui nâ€™ont pas encore Ã©tÃ© expÃ©rimentÃ©es.

EncadrÃ©

Des rÃ©sultats dÃ©jÃ probants sur le 1er dÃ©monstrateur agrivoltaÃ¯que de CNR

Quant Ã lâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique, le premier dÃ©monstrateur que CNR expÃ©rimente depuis 3 ans prÃ¨s de Lyon, avec le campus Agrilyon Vert de Lyon-Dardilly-Ecully et le soutien de la RÃ©gion Auvergne RhÃ´ne-Alpes, enregistre des rÃ©sultats trÃ¨s prometteurs. Sur les fraisiers, framboisiers et les plantes de pÃ©piniÃ¨res Ã©tudiÃ©es, CNR constate que la structure agrivoltaÃ¯que permet de rÃ©duire les extrÃªmes de tempÃ©rature et d’humiditÃ©. Cela limite les dommages sur les racines des plantes et entraÃ®ne une baisse des besoins en irrigation allant de – 40 % pour les framboises Ã -60 % pour les fraises par rapport Ã une culture classique sous serre tunnel.

www.cnr.tm.fr/actualites/appel-a-manifestation-dinteret-ensemble-cultivons-lavenir-avec-lagrivoltaisme-dynamique/