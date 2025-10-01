Plus efficace, plus sÃ»r et plus flexible, Smartvolt lance une nouvelle version de son systÃ¨me solaire pliable

Le fabricant suisse Smartvolt AG a optimisÃ© son systÃ¨me photovoltaÃ¯que pliable SmartSolarBox. DÃ©tails de ces Ã©volutionsÂ !Â Â

DÃ©sormais, la solution photovoltaÃ¯que prÃ©-assemblÃ©e pour les toits plats, les zones de conversion et de stationnement des grues est capable de transporter une protection contre la foudre dÃ¨s l’usine. Comme le systÃ¨me plug-and-play Ã©volutif peut Ãªtre dÃ©montÃ© rapidement et facilement, il convient Ã©galement aux toits nÃ©cessitant une rÃ©novation et aux systÃ¨mes saisonniers. Pour les applications hors rÃ©seau, la nouvelle solution pour les conteneurs permet d’Ã©conomiser de l’Ã©lectricitÃ© de construction coÃ»teuse. Les installateurs peuvent commander la SmartSolarBox directement auprÃ¨s de l’entreprise suisse ou de ses partenaires de licence dans toute l’Europe. Ils livrent le systÃ¨me photovoltaÃ¯que, qui a Ã©tÃ© brevetÃ© en Europe, prÃ©-assemblÃ©, cÃ¢blÃ© et lestÃ© directement sur le chantier sur des palettes consignÃ©es. Une grue amÃ¨ne la SmartSolarBox sur le toit, oÃ¹ il ne reste plus qu’Ã la dÃ©plier. Un maximum de trois installateurs n’ont besoin que d’un tournevis pour l’installation. Sans pÃ©nÃ©tration dans le toit, ils peuvent installer le systÃ¨me en Magnelis sur des toits plats en feuille, en bitume ou en gravier jusqu’Ã une inclinaison de 5 degrÃ©s. Les infrastructures de stockage et de recharge peuvent Ãªtre complÃ©tÃ©es. Les optimiseurs de modules et les onduleurs de modules peuvent Ãªtre intÃ©grÃ©s en usine.

Temps de montage encore rÃ©duit

Â« La SmartSolarBox est le seul systÃ¨me solaire pliable avec une capacitÃ© de courant de foudre dÃ©part usine et une protection contre les chutes pouvant Ãªtre installÃ©e ultÃ©rieurement Â», dÃ©clare Andreas Fankhauser, PDG de Smartvolt. Auparavant, les installateurs devaient moderniser la protection contre la foudre. Comme la nouvelle version convient dÃ©sormais Ã©galement aux modules de 600 watts, Smartvolt a rÃ©ussi Ã rÃ©duire encore plus le temps d’installation. Au lieu de 200 kilowatts par jour comme auparavant, trois installateurs solaires peuvent dÃ©sormais installer mÃªme 300 kilowatts par jour. Â« Qu’il s’agisse d’un toit industriel, d’un conteneur de chantier ou d’une aire de stationnement pour grue d’un parc Ã©olien : les installateurs solaires peuvent construire notre systÃ¨me en toute sÃ©curitÃ©, rapidement et efficacement et Ã©conomiser beaucoup de main-d’Å“uvre. Â» Comme la grue supporte tout le poids, y compris le ballast, personne n’a Ã transporter de modules ou de pierres lourdes, ce qui augmente Ã la fois la santÃ© des employÃ©s et la sÃ©curitÃ© au travail. Fankhauser ajoute : Â« Avec la SmartSolarBox, nous voulons rÃ©volutionner le marchÃ© solaire international des systÃ¨mes de toit plat. Depuis son lancement sur le marchÃ© en Suisse en 2015, nous avons testÃ© le systÃ¨me de maniÃ¨re intensive dans la pratique et l’avons continuellement dÃ©veloppÃ©. Il a maintenant Ã©tÃ© installÃ© par des clients dans toute la rÃ©gion DACH, ainsi qu’au Danemark, aux Pays-Bas, en NorvÃ¨ge et en SuÃ¨deÂ Â».

Quid de SmartvoltÂ ?

Smartvolt AG, dont le siÃ¨ge social se trouve Ã Selzach (Suisse), est un fournisseur innovant de solutions solaires intÃ©grÃ©es pour l’artisanat et l’industrie. L’entreprise est synonyme de qualitÃ©, de sÃ©curitÃ© et de facilitÃ© de mise en Å“uvre, des solutions de conteneurs aux systÃ¨mes de toiture modulaires. Avec la nouvelle SmartSolarBox, Smartvolt AG pose un jalon dans le domaine du photovoltaÃ¯que sÃ»r et Ã©volutif pour les toits plats et les rÃ©gions hors rÃ©seau.