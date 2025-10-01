La capacitÃ© d’Ã©nergie renouvelable de l’Allemagne atteindra 510 GW en 2035

L’Allemagne accÃ©lÃ¨re sa transition vers les Ã©nergies propres avec des objectifs ambitieux en matiÃ¨re de diversification des Ã©nergies renouvelables, de l’hydrogÃ¨ne et du GNL, soutenus par des politiques fÃ©dÃ©rales solides. Le pays a officiellement Ã©liminÃ© l’Ã©nergie nuclÃ©aire Ã partir de 2023 et s’est engagÃ© Ã Ã©liminer progressivement la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du charbon d’ici 2038, avec des discussions en cours pour avancer l’Ã©chÃ©ance Ã 2030. Dans ce contexte, la capacitÃ© cumulÃ©e d’Ã©nergie renouvelable de l’Allemagne devrait atteindre 509,9 GW en 2035, avec un taux de croissance annuel composÃ© (TCAC) de 9,7 % au cours de la pÃ©riode 2024-35, selon GlobalData.

Un rapport de GlobalData rÃ©vÃ¨le ainsi qu’en 2024, les Ã©nergies renouvelables reprÃ©sentaient 54,7 % de la production d’Ã©lectricitÃ© en Allemagne, l’Ã©olien et le solaire photovoltaÃ¯que en tÃªte. D’ici 2035, la production d’Ã©nergie renouvelable devrait atteindre 628 TWh, soit 82,9 % du mix Ã©nergÃ©tique, grÃ¢ce Ã l’expansion Ã grande Ã©chelle de l’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que et au dÃ©veloppement de l’Ã©olien terrestre et offshore.

Â«Â Une production d’Ã©nergie renouvelable de 80 % d’ici 2030Â Â»

Mohammed Ziauddin, Power Analyst chez GlobalData, commente : Â« L’Allemagne vise une production d’Ã©nergie renouvelable de 80 % d’ici 2030, soutenue par sa loi sur les Ã©nergies renouvelables (EEG), sa stratÃ©gie nationale en matiÃ¨re d’hydrogÃ¨ne et d’importants investissements dans la modernisation du rÃ©seau. Le pays vise une capacitÃ© Ã©olienne offshore de 30 GW d’ici 2030Â Â». Des politiques complÃ©mentaires telles que la loi sur la sÃ©curitÃ© des centrales Ã©lectriques et H2Global crÃ©ent une certitude pour les investisseurs dans le secteur des Ã©nergies renouvelables et les dÃ©veloppeurs d’hydrogÃ¨ne. La transition Ã©nergÃ©tique de l’Allemagne est Ã©galement faÃ§onnÃ©e par des dynamiques gÃ©opolitiques. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a accÃ©lÃ©rÃ© la fin des importations de gaz russe, ce qui a entraÃ®nÃ© une expansion rapide de la capacitÃ© d’importation de GNL et une diversification des fournisseurs, notamment la NorvÃ¨ge, les Pays-Bas, la Belgique et les Ã‰tats-Unis. Dans le mÃªme temps, l’Allemagne noue des partenariats en matiÃ¨re d’hydrogÃ¨ne avec des pays tels que le Canada, la NorvÃ¨ge et la Namibie afin de sÃ©curiser l’approvisionnement Ã©nergÃ©tique futur.

Â«Â Le solaire, l’Ã©olien et l’hydrogÃ¨ne Ã la tÃªte de la transformationÂ Â»

Des dÃ©fis subsistent en termes de congestion du rÃ©seau, de Dunkelflaute (pÃ©riodes de faible production renouvelable) et de lenteur du dÃ©ploiement de capacitÃ©s alimentÃ©es au gaz pilotables pour soutenir les Ã©nergies renouvelables variables. La hausse des prix de l’Ã©nergie, les incertitudes rÃ©glementaires et la longueur des processus d’octroi de permis pour les projets Ã©oliens limitent Ã©galement le dÃ©ploiement. Cependant, les investissements Ã grande Ã©chelle dans les infrastructures d’hydrogÃ¨ne, le stockage d’Ã©nergie par batterie et les rÃ©seaux intelligents devraient renforcer la rÃ©silience Ã long terme des systÃ¨mes. La trajectoire de l’Allemagne vers 80 % d’Ã©nergies renouvelables d’ici 2030 et un secteur de l’Ã©nergie entiÃ¨rement dÃ©carbonÃ© d’ici 2045 est ambitieuse mais rÃ©alisable. Â«Â Avec le solaire, l’Ã©olien et l’hydrogÃ¨ne Ã la tÃªte de la transformation, complÃ©tÃ©e par la modernisation du rÃ©seau et les investissements dans le stockage, l’Allemagne est bien placÃ©e pour rester Ã l’avant-garde de la transition Ã©nergÃ©tique de l’Europe malgrÃ© les dÃ©fis gÃ©opolitiques et structurelsÂ Â» conclut Mohammed Ziauddin.