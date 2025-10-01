CalibSun, classée dans le top 10 mondial des start-ups de l’Energy à suivre par StartUs Insights

Le cabinet d’intelligence StartUs Insights dispose d’un panel d’observation de 2,5 millions de startups au niveau international. Il vient de publier son classement “Top Energy Startups to Watch”, réalisé sur l’analyse de 1 057 start-ups du secteur à travers le monde. Parmi les 10 entreprises sélectionnées figure CalibSun, seule société française retenue dans ce palmarès international. Cocorico !

Le classement de StartUs Insights valide la stratégie de CalibSun, qui développe des solutions de prévision solaire et de production avec une approche unique : elle intègre les données « in situ » des centrales de ses clients pour améliorer la précision des prévisions tout en associant une approche déterministe et probabiliste. « C’est une reconnaissance encourageante validant notre stratégie, reconnaissance que nous recevons avec humilité. Nous avançons étape après étape, dans cette aventure exigeante mais passionnante au service du développement du photovoltaïque » souligne Nicolas Thévenin, CEO de CalibSun. Depuis son lancement en septembre 2023, CalibSun connaît une forte croissance. En juin 2025, l’entreprise a réalisé une levée de fonds majeure auprès d’une société d’investissement détenue par Otto von Troschke afin d’accélérer et soutenir son développement international.

Les trois services de CalibSun

Entreprise de high tech, Calibsun a mis au point trois offres différenciées qui balaient les demandes des clients en matière de prévisions :