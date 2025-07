Ancien de lâ€™Ademe, JÃ©rÃ©mie Almosni est le nouveau dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral de France Renouvelables

Ingénieur passé par l’Insa Lyon et Mines Paris-Tech, Jérémie Almosni travaille à l’Ademe depuis plus de sept ans. Il est membre du comité de direction. Il y a successivement été chef du service « transport et mobilité » et directeur régional de l’agence en Île-de-France. « Depuis janvier 2024, j’ai rejoint la direction Villes et Territoires Durables qui propose des outils et des expertises à destination des collectivités, élus et acteurs privés pour décrypter les enjeux de la transition écologique et donner les moyens de passer à l’action sur des thèmes comme la qualité de l’air, la mobilité durable, les bâtiments, sites et sols pollués » précise-t-il. Jérémie Almosni a également travaillé plus de huit ans chez GRDF. Pour France Renouvelables, il prendra son poste le 15 octobre 2025, en remplacement de Michel Gioria. L’annonce a été faite par l’organisation professionnelle le 27 juin dernier.