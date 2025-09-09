Plus dâ€™un FranÃ§ais sur deux serait prÃªt Ã  investir dans le solaire pour rÃ©duire ses factures

Otovo, fournisseur dâ€™Ã©quipements solaires, dÃ©voile les rÃ©sultats de sa derniÃ¨re Ã©tude sur les intentions des FranÃ§ais concernant l’adoption du solaire. Un plÃ©bisciteÂ !

Longtemps relÃ©guÃ© au rang de solutions dâ€™appoint, le photovoltaÃ¯que et son stockage sâ€™imposent dÃ©sormais comme des piliers de la transition Ã©nergÃ©tique. Son accessibilitÃ©, combinÃ©e Ã lâ€™urgence climatique et Ã la volontÃ© dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, a suscitÃ© un intÃ©rÃªt accru pour cette technologie. Dans un contexte Ã©conomique tendu, oÃ¹ les FranÃ§ais font trÃ¨s attention Ã leur pouvoir dâ€™achat, la question de la transition Ã©nergÃ©tique semble Ãªtre une prÃ©occupation mineure. Pourtant, le photovoltaÃ¯que offre des solutions concrÃ¨tes aux dÃ©fis de lâ€™intermittence et de la dÃ©carbonation. Afin de mieux comprendre lâ€™intÃ©rÃªt suscitÃ© par cette technologie en France, Otovo, fournisseur dâ€™Ã©quipements solaires, rÃ©vÃ¨le les rÃ©sultats de son Ã©tude rÃ©alisÃ©e auprÃ¨s de 3831Â personnes dans une douzaine de pays, dont 438 en France.

Les FranÃ§ais en quÃªte dâ€™alternative contre lâ€™inflation

Selon lâ€™Ã©tude, la description du profil type dâ€™un FranÃ§ais possÃ©dant une installation solaire correspond Ã celle dâ€™un mÃ©nage dont les membres sont en moyenne Ã¢gÃ©s dâ€™une cinquantaine d’annÃ©es ou plus. La hausse des prix de lâ€™Ã©nergie a considÃ©rablement affectÃ© leur vie quotidienne, les incitant Ã chercher et Ã mettre en Å“uvre des solutions alternatives pour se protÃ©ger de lâ€™inflation. Ainsi, 99,4Â % des rÃ©pondants sont propriÃ©taires, dont prÃ¨s de 99Â % possÃ¨dent une maison individuelle ou mitoyenne (contre seulement 1Â % un appartement et 0,3Â % un corps de ferme). Cette catÃ©gorie de logements rend ces rÃ©sidences particuliÃ¨rement vulnÃ©rables aux fluctuations des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, en particulier en hiver. Face Ã ce phÃ©nomÃ¨ne, prÃ¨s de 9 rÃ©pondants sur 10 se dÃ©clarent prÃ©occupÃ©s par lâ€™augmentation des dÃ©penses liÃ©es au chauffage : 6,4 % se disent Â« extrÃªmement prÃ©occupÃ©s Â», 28,3 % Â« trÃ¨s prÃ©occupÃ©s Â» et 53,4 % Â« lÃ©gÃ¨rement prÃ©occupÃ©s Â», tandis quâ€™Ã peine 11,9 % affirment ne pas lâ€™Ãªtre du tout. Dans ce contexte, le solaire apparaÃ®t comme la solution la plus adaptÃ©e pour regagner en maÃ®trise, tant bien Ã©nergÃ©tique que financiÃ¨re. Sur lâ€™intÃ©rÃªt des FranÃ§ais pour le solaire, prÃ¨s de 70% dâ€™entre eux rÃ©pondent positivement (37 % Â« dâ€™accord Â» et 32,2 % Â« tout Ã fait dâ€™accord Â») quant Ã la disposition de panneaux solaires avec stockage par batterie qui leur permettrait dâ€™Ãªtre plus indÃ©pendants sur le plan Ã©nergÃ©tique et un meilleur contrÃ´le sur le long terme. Seuls 11,3% expriment un dÃ©saccord. Ce rÃ©sultat illustre un intÃ©rÃªt croissant pour des alternatives concrÃ¨tes et durables, capables de protÃ©ger les mÃ©nages face aux divers alÃ©as Ã©conomiques et Ã©nergÃ©tiques.

Une confiance grandissante envers la technologie solaire

Si lâ€™inflation Ã©nergÃ©tique est prÃ©sente, une partie grandissante des propriÃ©taires semble prÃªte Ã agir pour reprendre la main sur leur consommation. Selon lâ€™enquÃªte, prÃ¨s de 91 % se disent disposÃ©s Ã prendre des mesures pour gÃ©rer ou rÃ©duire leurs factures dâ€™Ã©lectricitÃ© en hiver : 22,5 % se dÃ©clarent Â« tout Ã fait prÃªts Â», 33,1 % Â« bien prÃªts Â» et 35,4 % Â« lÃ©gÃ¨rement prÃªts Â», contre seulement 9 % qui nâ€™envisagent aucun changement. Parmi les solutions dÃ©jÃ mises en Å“uvre ou sÃ©rieusement envisagÃ©es, le solaire se dÃ©tache nettement : 53,7 % des rÃ©pondants souhaitent ajouter un systÃ¨me de stockage Ã une installation existante ou nouvelle, et 33,4 % envisagent lâ€™installation de panneaux solaires. Quant aux principales motivations pour se tourner vers le solaire, elles reflÃ¨tent un double enjeu Ã la fois Ã©conomique et stratÃ©gique. De ce fait, 36,7 % mettent en avant le besoin dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, 28 % la volontÃ© de rÃ©duire leurs factures sur le long terme, et 17,4 % la protection contre de futures hausses des prix. Les incitations publiques (3,9 %), la valeur du logement (6,8 %) ou encore lâ€™impact environnemental (7,4 %) apparaissent en revanche comme des moteurs secondaires. Ceci sâ€™explique notamment par un contexte marquÃ© par lâ€™instabilitÃ© gÃ©opolitique et la volatilitÃ© des marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie. Dans un contexte gÃ©opolitique incertain, les propriÃ©taires franÃ§ais affichent une volontÃ© croissante de reprendre le contrÃ´le sur leur consommation. Mais plus encore, ces donnÃ©es traduisent un vÃ©ritable basculement. En plus des Ã©conomies, câ€™est dÃ©sormais la quÃªte et le dÃ©sir de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, ainsi que lâ€™autonomie que cela permet, qui guide les choix des mÃ©nages.

Une confiance durable envers les solutions solaires

En dÃ©pit de quelques interrogations persistantes, notamment sur la performance des panneaux solaires durant les hivers plus froids et moins ensoleillÃ©s, une prÃ©occupation jugÃ©e Â« trÃ¨s importante Â» par 24,8 % des rÃ©pondants et Â« extrÃªme Â» par seulement 6,1 %, la majoritÃ© des FranÃ§ais exprime une confiance durable envers ces solutions. En effet, prÃ¨s de 70 % ne se disent prÃ©occupÃ©s que lÃ©gÃ¨rement (43,7 %) ou pas du tout (25,4 %). Plus quâ€™un simple relais ponctuel face Ã lâ€™inflation ou aux fluctuations des prix de lâ€™Ã©nergie, le solaire et ses alternatives apparaissent dÃ©sormais comme une rÃ©ponse crÃ©dible et pÃ©renne. Les mÃ©nages ne les envisagent pas seulement sous lâ€™angle des incitations gouvernementales, mais bien comme un investissement de long terme, permettant de conjuguer Ã©conomies et indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique.