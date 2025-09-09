EnoÃ© et Lendosphere lancent un financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que Castine, dans la Sarthe

EnoÃ© annonce lâ€™ouvertureÂ dâ€™un financement participatif via Lendosphere dÃ©diÃ© Ã la centrale photovoltaÃ¯que Castine, situÃ©e Ã SougÃ©-le-Ganelon dans la Sarthe. Avec un objectif de 450 000 euros, cette campagne est rÃ©servÃ©e aux habitants du dÃ©partement dâ€™implantation, la Sarthe, et Ã ceux des dÃ©partements limitrophes : Maine-et-Loire, Mayenne, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Orne.

Pour Anthony Haddad et Marc Watrin, co-fondateurs d’EnoÃ© : Â«Â DÃ¨s sa crÃ©ation, EnoÃ© s’est engagÃ©e sur la voie d’une collaboration harmonieuse entre les territoires et la production dâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que. Le projet de la centrale Castine dans la Sarthe illustre parfaitement notre engagement Ã accompagner les communes rurales dans leur projet de transition Ã©nergÃ©tique. Ce financement participatif vient complÃ©ter notre engagement du partage de la valeur avec les habitants du territoire. Â»

Ce projet est laurÃ©at de lâ€™appel dâ€™offres de la CRE (Commission de RÃ©gulation de lâ€™Ã‰nergie), qui soutient le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables sur le territoire national en encourageant les projets les plus compÃ©titifs et les plus responsables en matiÃ¨re d’empreinte carbone. Le projet Castine se situe sur la commune de SougÃ©-le-Ganelon au sein de la Zone dâ€™ActivitÃ©s du GuÃ© Ory. La surface du terrain du projet, dont EnoÃ© a fait lâ€™acquisition auprÃ¨s de la communautÃ© des communes Hautes Sarthe Alpes Mancelles, sâ€™Ã©tend sur 5,34 hectares.