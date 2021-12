Plus de 100 M â‚¬ collectÃ©s sur le seul exercice 2021 : Enerfip poursuit sa croissance exponentielle

Cette année, la plateforme montpelliéraine Enerfip a surpassé les différents objectifs qu’elle s’était fixée. En 11 mois, plus de 100 M € ont été investi sur la plateforme par des citoyens, en faveur de la transition énergétique. Et pour fêter ces succès, Enerfip organise la deuxième édition des Trophées du Financement Participatif sur Energaia !

Adosser à un secteur très porteur, Enerfip a pourtant poursuivi son ascension et capte à présent plus de 65% de parts de marchés. La constitution d’une équipe pluridisciplinaire de 22 personnes et des offres de services innovantes en perpétuelles améliorations expliquent en partie les chiffres exponentiels enregistrés par la plateforme.

Enerfip renforce sa place de leader européen sur le marché

Sur l’année 2021, ce sont donc 81 projets qui ont été menés à bien, permettant de collecter plus de 100 M€. C’est une augmentation de 355 % des montants collectés par rapport à 2020. Un chiffre colossal, qui démontre surtout l’étendue du potentiel à exploiter. De son côté, la communauté d’Enerfip n’a cessé d’augmenter pour passer la barre des 30 000 membres au mois de novembre.

Enerfip et les développeurs de projet : un projet commun pour les territoires

Enerfip accompagne aujourd’hui et depuis sa création, des dizaines de développeurs dans la réussite de leur projet de financement participatif, aussi bien sur leur acceptation territoriale que pour l’obtention des bonus CRE ou le financement de leur développement. C’est pour célébrer ces relations étroites avec ses partenaires que la plateforme réalisera sur le salon Energaïa la deuxième édition des Trophées du Financement Participatif. Le but ? Mettre en avant les nombreux professionnels du secteur qui jouent la carte du financement participatif et qui permettent à la transition énergétique d’être aussi portée et soutenue par la composante citoyenne. L’événement se tiendra sur le stand B21 d’Enerfip, le mercredi 8 Décembre à 18h.