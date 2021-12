Ouverture de Â« mission transition Ã©cologique Â», le site internet des aides a la transition Ã©cologique des entreprises

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a annoncé à l’occasion de sa participation à la Convention des entreprises pour le climat organisée à Audencia à Nantes, le lancement de « Mission Transition Écologique », site internet regroupant les aides à la transition écologique des entreprises.

Une écrasante majorité (80% – étude BPI 2020) des dirigeants de PME et ETI ont conscience de l’urgence climatique. Pourtant, les aides publiques écologiques restent encore méconnues par les entreprises. Il est trop souvent jugé difficile de trouver la bonne aide, compte tenu de la multiplicité des opérateurs qui les proposent.

L’accessibilité et la lisibilité ne doivent pas constituer un frein à la transition écologique des entreprises. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la consolidation du plan de relance, le Gouvernement a renforcé les dispositifs à destination des TPE, PME, ETI via l’initiative Mission Transition Écologique.

Initiative de simplification, ce site vise à accompagner les entreprises dans leur démarche de transition écologique et énergétique, et les aider à trouver les ressources pour passer à l’action. Mission Transition Ecologique est une solution novatrice qui a été pensée et conçue avec des entreprises, pour les entreprises.

Mission Transition Ecologique leur permet de trouver rapidement et facilement le dispositif qui correspond à leur besoin – qu’il s’agisse de changer la flotte de véhicules de leurs salariés, baisser leur facture énergétique ou encore réaliser un bilan carbone. Mission Transition Ecologique offre pour la première fois une plateforme qui rassemble les aides publiques pour la transition écologique des entreprises grâce à :

un moteur de recherche réunissant près de 500 dispositifs publics d’accompagnement et de financement pour la transition écologique (ADEME, BPI, Régions, Départements, Agences dédiées…) ;

la possibilité d’être rappelé par un conseiller expert de la transition écologique qui saura répondre aux questions des entreprises sur leur transition, trouver les aides pertinentes pour le projet de l’entreprise et orienter vers les bons contacts pour aller de l’avant ;

un effort de simplification et d’explication des dispositifs publics, y compris les aides au démarrage.

Avec cette nouvelle plateforme qui regroupe les informations et redirections vers les démarches utiles, le Gouvernement souhaite s’adresser à des dizaines de milliers d’entreprises en recherche de soutien pour financer leur transition écologique.

mission-transition-ecologique.beta.gouv.fr/