FIMER Ã©lectrise BEPOSITIVE 2021 avec ses nouvelles solutions innovantes

Le fabriquant mondial d’équipements d’énergie renouvelable FIMER s’apprête à dévoiler sa « nouvelle ère » technologique solaire et mobilité électrique à BePositive 2021. Il y a de l’électricité dans l’air !

Au cours des 18 derniers mois, FIMER a renforcé sa position de fournisseur mondial d’équipements d’énergie renouvelable de premier plan, en renouvelant massivement les offres de 4 segments clés : solaire résidentiel, tertiaire, pour grandes centrales au sol et mobilité électrique.

FIMER présentera en exclusivité sur le marché Français ses solutions solaires et mobilité électrique :

- - La nouvelle plateforme résidentielle FIMER « Power », comprenant les onduleurs FIMER PowerUNO et PowerTRIO et le système de stockage PowerX, combine les dernières innovations technologiques avec des caractéristiques de conception haut de gamme. La plateforme Power est également pensée pour sa facilité d’installation et offrir une solution évolutive et évolutive pour toutes les installations mondiales. Les onduleurs PowerUNO et PowerTRIO offrent une large gamme de choix de puissance de 2 à 8,5 kW et proposent des options monophasées et triphasées compatibles à la fois pour les marchés nord-américains et mondiaux. FIMER PowerX affiche l’une des capacités de stockage résidentiel les plus élevées du marché. Utilisant un format de batterie modulaire haute tension, PowerX est l’option flexible pour les besoins de capacité de toutes tailles, avec un maximum de 48 kWh, en une installation rapide et facile.

- - Les applications tertiaires tel que le PVS-100, idéal pour les projets 100kWc, qui offre une topologie double étages et à haute densité de puissance, ce qui réduit le nombre d’onduleurs requis pour un projet. Le nouveau PVS-10/33, pour le segment C&I, garantit une intégration maximale avec les dernières technologies PV, y compris les modules bifaciaux. Il s’agit de l’assortiment le plus large du marché pour s’adapter à toutes les configurations de sites et profiter sans contrainte du nouveau décret du 6 octobre 2021 portant le seuil à 500kWc pour le tarif d’achat à guichet ouvert.

- – Le PVS-260/350 pour le segment des grandes centrales au sol, est conçu pour répondre à la fois aux applications décentralisées et centralisées et couvre 100% des applications utility. Le nouveau PVS-350 de FIMER est l’onduleur string multi-MPPT le plus puissant et le plus dense en énergie de l’industrie solaire, optimisé pour les architectures de systèmes photovoltaïques décentralisés. Le PVS-260/PVS-300 est une solution entièrement modulaire conçue avec une plateforme de chaîne à un seul MPPT.

- – La gamme FIMER FLEXA de bornes de recharge VE en version wallbox (AC Wallbox) et borne sur voirie (AC Station), est compatible ADVENIR et est conçue pour accélérer le déploiement de la mobilité électrique en France. FIMER FLEXA AC Station répond à différents besoins : en fait, elle représente la meilleure solution à installer dans les parkings privés comme dans un immeuble ou dans un parking d’entreprise, ou dans des parkings à usage public. FIMER FLEXA AC Wallbox est un dispositif de recharge pour véhicules électriques pour applications privées et pour parkings publics ou d’entreprise, qui peut être facilement installé sur un mur ou sur un stand FIMER FLEXA dédié. La Wallbox FIMER FLEXA est composée à 100 % de matériaux recyclés.

Fabrice Boutard, Country Manager France & Benelux chez FIMER, commente : « BePositive 2021 est l’occasion pour les visiteurs de voir la nouvelle ère de FIMER en action, et nous sommes impatients d’accueillir les invités sur notre stand. A l’heure où, plus que jamais, l’accélération de la transition énergétique s’impose, il est essentiel d’offrir aux acteurs français des énergies renouvelables et de la mobilité électrique des solutions complètes et nouvelles, conçues avec les dernières technologies, simplifiant mise en œuvre et exploitation à long terme. Ceci est la mission première de FIMER et notre empreinte européenne signifie que nous sommes les mieux placés pour aider nos clients à relever n’importe quel défi.»

Les experts FIMER seront disponibles pour discuter et échanger sur la large gamme de plateformes solaires et de mobilité électrique sur le stand C2.1C08 à BePositive 2021 (du 14 au 16 décembre à Lyon-Eurexpo / France).