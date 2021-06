1,3 Mâ‚¬ de collectÃ©s auprÃ¨s des citoyens pour le projet de ferme solaire de Marcoussis, plus grande centrale dâ€™Ile-de-France !

Avec le soutien de la commune de Marcoussis, le projet de ferme photovoltaïque de 23 ha est développé par ENGIE Green et le SIGEIF, Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France. Pour financer une partie de ce projet ambitieux et inclure les riverains, une campagne de financement participatif a été lancée le 1er mars 2021 sur la plateforme Enerfip. Un succès pour ce projet emblématique, plus importante ferme solaire au sol en Île-de-France !

La campagne de financement participatif pour le projet de centrale solaire de Marcoussis a connu un véritable succès avec 1,3 M collectés en 6 semaines auprès de 500 épargnants, dont 200 habitants de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay. Une mobilisation des citoyens qui illustre leur volonté de contribuer à la croissance verte locale tout en bénéficiant d’un placement avantageux.

Une mobilisation de la population locale qui souhaite contribuer à la transition énergétique

Situé sur la commune de Marcoussis, sur une parcelle de 46 ha, le projet de ferme solaire d’une puissance totale installée de 20,3 MWc, couvrira 23 ha et injectera chaque année dans le réseau national 22 M kWh. C’est l’équivalent de la couverture énergétique de plus de 10 000 personnes. D’un point de vue environnemental, elle permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 21 692 tonnes de CO2 chaque année. Les travaux entamés à l’été 2020, s’achèveront en septembre 2021. Plus de 260 citoyens avaient participé à la réunion d’information publique de présentation en ligne du projet le 1er mars 2021. Ouverte le 15 mars aux habitants de la Communauté d’Agglomération de Paris-Saclay puis aux départements limitrophes de l’Essonne, c’est plus de 528 000€ sur les 1.3M€ qui ont pu être collectés auprès des Marcoussissiens, preuve d’un fort engouement. La construction de la ferme a débuté à l’été 2020 pour une mise en service prévue en septembre 2021.

Encadré

Témoignage d’un citoyen investisseur à la campagne

“Je n’avais aucune idée de la possibilité d’investissements participatifs dans des projets énergétiques durables, avant la présentation du projet « Ferme solaire de Marcoussis ». J’ai été séduit par l’opportunité d’investir dans des projets qui ont du sens, totalement ancrés dans l’économie locale, dans une démarche citoyenne, durable et partagée. La durée de l’investissement (4 ans), de même que la rémunération de l’investissement (4 à 5%) sont très bien calibrées au regard du marché. Le projet « Ferme Solaire de Marcoussis » porté par un consensus fort a été très bien présenté et expliqué par les parties prenantes au cours d’une vidéoconférence. Les informations complémentaires nécessaires, de même que le suivi du processus d’investissement furent remarquablement assurés par le service relation investisseurs d’ENERFIP. J’adresse sur ce point mes plus vifs remerciements à Valérie Séchet pour sa disponibilité et son efficience.”