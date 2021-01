Plurial Novilia recompensÃ©e pour son projet Â« 1, 2, 3 Soleil Â» dÃ©veloppÃ© avec le bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol

Plurial Novilia, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) filiale du groupe Action Logement, est lauréat d’ALINOV 2020, le fonds d’innovation d’Action Logement Immobilier, pour deux projets présentés cette année – « 1, 2, 3 Soleil » et « NoviliaSun » – dans les catégories Innovation technique et Innovation en matière de service clients. Focus sur le projet « 1, 2, 3 Soleil » : une solution standardisée de production et de stockage d’électricité faible en émission carbone !

Plurial Novilia s’est emparée depuis de nombreuses années de la question des énergies dans le bâti, que ce soit à travers la performance énergétique de ses réalisations ou la maîtrise des consommations (et donc la baisse des charges pour les occupants). Le projet « 1, 2, 3 Soleil » propose une nouvelle expérimentation autour de cette thématique, via la mise en place d’un système d’autoconsommation sur 123 pavillons individuels existants. L’objectif : réduire la facture d’électricité des usagers et accompagner la transition énergétique en combinant un stockage électrique, et le pilotage d’équipements, à du solaire photovoltaïque.

« 1, 2, 3 Soleil »,

Au niveau national, le secteur du bâtiment représente à lui seul près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre, dont environ 2/3 sont issus du secteur résidentiel. La rénovation énergétique et la réhabilitation lourde des logements sociaux sont deux axes permettant d’adresser cette question, avec l’ambition affichée de faire émerger des solutions « industrielles » françaises performantes. C’est dans ce contexte que Plurial Novilia a imaginé le projet « 1, 2, 3 Soleil », visant à déployer des systèmes d’autoconsommation collective via des équipements photovoltaïques sur 123 maisons réparties en 6 groupes (soit 6 opérations minimum).

À travers ce projet, Plurial Novilia s’est fixé trois principaux objectifs :

• Garantir des gains de pouvoir d’achat à ses locataires

• Assurer la transition énergétique de son patrimoine et lutter contre le dérèglement climatique • Promouvoir le développement industriel local et national

Autoconsommation collective avec stockage

Le bailleur souhaite réaffirmer son approche innovante de l’habitat, et sa volonté de proposer des services et produits innovants à ses clients, en optimisant la gestion de son patrimoine. Cette opération d’autoconsommation collective avec stockage et partage à grande échelle sur du patrimoine existant repose sur la mise en place d’innovations technologiques nationales, avec notamment :

• Un système de stockage par batteries électriques recyclées en provenance du marché de la mobilité

• Le regroupement de l’ensemble des équipements intérieurs dans une armoire technique dédiée (SIREA)

• L’optimisation du pilotage des appareils électriques, de répartitions de la production solaire et des informations remontées par l’UTT (Université Technologique de Troyes), via son Laboratoire d’Optimisation des Systèmes Industriels, dans le cadre du projet iRED1 Innovation IA (Inventer le Réseau électrique de demain).

Un procédé reproductible et adaptable

À la fois ambitieux et innovant, le projet « 1, 2, 3 Soleil » vise à accompagner le développement industriel du solaire photovoltaïque en France sur des débouchés opérationnels et adaptés aux besoins de nombreux bailleurs. Plurial Novilia a d’ailleurs imaginé un procédé reproductible et adaptable sur d’autres programmes de son patrimoine ou d’autres bailleurs également membres d’Action Logement.

Afin d’affiner la direction à suivre dans le cadre du projet, Plurial Novilia a missionné le bureau d’étude TECSOL pour une analyse de ses rapports internes et des choix en découlant. De son côté, le maître d’œuvre LEVISYS a mis en place une équipe opérationnelle, en relation étroite avec les dirigeants de SIREA et de la SNAM, et réalisé une étude de faisabilité photovoltaïque afin de s’assurer de la cohérence de l’installation pour le type de logement ciblée. Cette étude a été menée par SUNVIE, concepteur de projets photovoltaïques soutenu, comme LEVISYS, par la société d’investissement EverWatt, spécialisée dans la transition et l’efficacité énergétique.

www.youtube.com/watch?v=jJAKk49V6mY&feature=youtu.be&ab_channel=PLURIALNOVILIA-Reims%28si%C3%A8gesocial%29