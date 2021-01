Ã‰nergie PartagÃ©e et Ã‰pices Ã‰nergie : une collaboration riche en watts renouvelables !

Depuis deux ans déjà, Énergie Partagée, coopérative qui accompagne les citoyens porteurs de projets lors du développement de leur parc renouvelable et Épices Énergie, plateforme web de supervision et de gestion d’installations d’énergies renouvelables, collaborent. L’objectif du partenariat est simple : professionnaliser les projets citoyens en formant les membres actifs et en optimisant l’exploitation de leurs installations. Un partenariat gagnant-gagnant !

La supervision et l’exploitation nécessitent du temps, de l’argent et des compétences. Le temps est dédié entre autres à une surveillance quotidienne, des échanges avec les mainteneurs et l’établissement de rapports de production. L’usage de la plateforme Épices permet d’assister, faciliter, voire automatiser ces activités. Le coût du suivi de production est minimisé par le partenariat qui offre des conditions financières préférentielles et un accompagnement spécifique aux projets citoyens. La montée en compétences passe par une formation à l’exploitation et des webinaires réguliers, proposés au fil de l’année : « comment s’assurer que sa centrale fonctionne bien ? » ; « Comment entretenir une relation limpide avec son mainteneur ? »… Ces évènements sont aussi l’occasion, pour les projets citoyens, de créer du lien, de partager de bonnes pratiques et de faire part de leur expérience d’utilisation d’Épices. En travaillant avec les collectifs citoyens accompagnés par Énergie Partagée, Épices Énergie témoigne de sa volonté de soutenir l’action citoyenne et territoriale. Côté Énergie Partagée, l’ajout des parcs sur la plateforme est un premier indicateur de bon suivi.

Des témoignages qui en disent longs

« Ce partenariat nous permet de travailler avec des acteurs engagés et habitués aux projets de grappe photovoltaïque citoyennes. La large mobilisation de nos exploitants autour des évolutions de l’outil permet des améliorations régulières en lien avec nos attentes » atteste

Jean-Baptiste Boyer de Dwatts. « Adhérente d’Énergie Partagée, notre société citoyenne Centrales Villageoises des Collines Iséroises bénéficie d’une remise commerciale sur l’offre proposée par Épices. Ceci est fort appréciable et renforce les liens des projets citoyens partenaires, où l’investissement bénévole est important. C’est également l’offre technique très complète et évolutive d’Épices qui a orienté notre choix de monitoring. Grâce au support technique d’Épices et aux formations adaptées à l’utilisation, l’outil permet de suivre sereinement et facilement le fonctionnement de nos installations photovoltaïques » ajoute

François Devers, Philippe Ramade, des Collines Iséroises

Encadré

Quelles perspectives ?

À l’issue de ces deux premières années de partenariat, le constat est positif : que ce soit en termes de partage de connaissances, d’actions de communication ou en nombre de souscriptions à la plateforme, les deux organismes ont su mettre à profit leur collaboration. À l’avenir Énergie Partagée et Épices Énergie souhaitent proposer aux membres actifs des sujets de webinaires toujours plus formateurs et continuer à encourager les projets citoyens à se doter de la plateforme de supervision. L’objectif, en professionnalisant les bénévoles, est aussi de faciliter et d’encourager le développement de leurs futures grappes de projets.