Greencells Group signe un accord de dÃ©veloppement pour 237 MWc de PV en Italie et aux Pays-Bas avec Blue Elephant Energy

Le Groupe Greencells, fournisseur de services mondial pour le développement, la construction et l’entretien de centrales solaires à grande échelle, et Blue Elephant Energy AG («BEE»), un opérateur indépendant d’EnR basé à Hambourg, ont conclu un accord de développement conjoint pour un portefeuille de 237 MWc de capacité solaire en Italie et aux Pays-Bas. Détails !

Le portefeuille comprend six projets solaires dans la région des Pouilles en Italie avec un total prévu de capacité de 158 MWc et sept projets solaires aux Pays-Bas avec un total prévu de capacité de 79 MWc. Les projets sont à un stade avancé de développement. Les premiers projets seront prêts à être construit d’ici 2022. Le raccordement complet de l’ensemble du portefeuille aux réseaux électriques est attendu d’ici 2025 au plus tard. Une fois raccordé, le portefeuille contribuera à une réduction des émissions mondiales de CO2 d’environ 268 000 tonnes et représentera la consommation annuelle d’électricité de 96 000 ménages.

Andreas Hoffmann, PDG de Greencells Group a déclaré : « Cet accord de développement désormais conclu représente une autre étape importante dans la coopération avec notre partenaire de longue date Blue Elephant Energy. Le portefeuille de projets reflète l’engagement stratégique accru de notre groupe sur le marché cible de l’Europe. Nous sommes impatients de fournir un développement complet des projets dans le cadre de cette coopération grâce à notre gamme services, de la construction à l’’exploitation en passant par la maintenance. » «Nous sommes heureux d’étendre notre relation commerciale de longue date avec Greencells avec la signature de cet accord de développement conjoint. En sécurisant ce portefeuille à un stade de développement avancé, nous serons en mesure d’élargir notre portefeuille existant dans notre marché et, par ailleurs, le faire à des conditions attractives pour nos investisseurs. À la fois, ces projets nous permettront de contribuer davantage à une énergie plus durable et plus propre pour nos approvisionnements », commente Tim Kallas, directeur des investissements de Blue Elephant Energy AG.