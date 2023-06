Plurial Novilia livre sept pavillons innovants mixant bois, paille, solaire et autoconsommation collective Ã  BÃ©theny

Plurial Novilia, filiale du groupe Action Logement, gestionnaire de plus de 36 000 logements sur le territoire de Champagne-Ardenne et Ile-de-France (Seine-et-Marne et Essonne), dévoile sept pavillons locatifs de paille et de bois à hautes performances énergétiques, en cours de certification E2C1 et RT 2012 – 10 % par Prestaterre. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet « Les Promenades de Damoiselle » porté par Plurial Novilia à Bétheny, consistant en l’aménagement d’un nouveau quartier résidentiel de 14 hectares d’un nouveau genre, mixant énergie verte et autoconsommation collective pour réduire l’empreinte énergétique des logements.

Situé au nord de la ville de Bétheny sur la zone du secteur Nord « Champs Dulin-Damoiselle », le futur quartier « Les Promenades de Damoiselle » imaginé par les équipes de Plurial Novilia s’inscrit parfaitement dans le prolongement des exigences et des objectifs poursuivis à la fois par la commune de Bétheny et la Communauté Urbaine du Grand Reims. Démarré en 2019, le projet d’aménagement comporte 3 tranches de construction de logements individuels et collectifs. A ce stade, les travaux d’aménagement de la 1ère tranche sont achevés et les travaux de la 2ème tranche démarrent. Location, accession à la propriété abordable, parcelles de terrain à bâtir, espaces verts, aires de jeux : les « Promenades de Damoiselle » proposeront un panorama exhaustif de l’habitat innovant et adapté tel que le conçoit Plurial Novilia.

Un quartier exemplaire en matière d’efficacité énergétique

En outre, Plurial Novilia, avec le soutien technique du bureau d’études Tecsol, a imaginé un quartier capable de produire sa propre énergie avec l’expérimentation d’un dispositif d’autoconsommation collective, permettant aux habitants de consommer et de partager leur propre production d’énergie renouvelable à l’échelle du quartier – une première dans le Grand Est. Pour ce faire, des panneaux photovoltaïques seront installés sur les toitures de l’ensemble des constructions locatives ou en accession réalisées par Plurial Novilia. La mutualisation est permise grâce à l’installation de réseaux intelligents « Smart Grids » et la répartition de l’électricité consommée par chaque ménage est mesurée via des compteurs Linky. Avec ce système, les habitants ont la possibilité d’adapter leur consommation en temps réel, de la limiter en cas de baisse de la production, ou au contraire de tirer parti d’un pic d’ensoleillement (pour recharger les batteries d’une voiture électrique, par exemple). C’est aussi une manière de soulager les réseaux de distribution traditionnels en cas de surconsommation hivernale puisque l’autoconsommation collective devrait couvrir jusqu’à 20 % des besoins énergétiques annuels sur le quartier.

Préfabrication et matériaux biosourcés limitent l’impact environnemental de la construction

Imaginés par l’architecte spécialiste des constructions passives en bois, Dominique Evrain, les sept logements individuels (5 T4 et 2 T5), construits en R+1, sont voués à la location et constituent un nouveau lotissement à hautes performances environnementales d’une surface totale de 1502 m². Sur ce projet, la limitation des émissions de carbone liées à la construction de logements neufs a notamment été assurée par le recours à des matériaux biosourcés et un système préfabriqué bois/paille. Les maisons disposent ainsi de murs en ossature bois remplis de paille pour l’isolation, permettant notamment le stockage d’une importante masse de carbone et des performances thermiques de haut niveau. Ils sont l’œuvre de l’entreprise Activ Paille et ont été préfabriqués à Itancourt (Aisne) à une centaine de kilomètres du chantier avec de la paille issue de l’agriculture française. Façades, menuiseries (dotées d’un triple vitrage), terrasses, garages… une très grande majorité des éléments de chaque maison a aussi été réalisée en bois. Les toitures de type toit terrasse sont composées d’une membrane PVC pour une étanchéité et un confort thermique optimaux. La pose de panneaux photovoltaïques sur la pente du toit permet la production d’électricité et assure une partie des consommations énergétiques des locataires. Les orientations ont quant à elles été étudiées afin de bénéficier d’apports solaires passifs tout en tenant compte des contraintes du site. Le programme apporte ainsi une réponse adaptée aux problématiques environnementales en ayant une volumétrie très simple, soignée, pouvant s’intégrer sans heurt dans le paysage environnant. Ces sept pavillons, réceptionnés par leurs locataires d’ici fin juin 2023, prennent place sur la première tranche de l’ambitieux projet d’aménagement du quartier « Les Promenades de Damoiselle » porté par Plurial Novilia.

Les « Promenades de Damoiselle » en résumé

- 125 terrains à bâtir

- 11 000 m² de parc

- 9 000 m² d’espaces paysagers

- Équipements publics, salle commune, locaux d’activité