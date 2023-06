Apex Energies et la Commune du Pêchereau ont inauguré la centrale photovoltaïque au sol du Pêchereau

Apex Energies vient d’inaugurer la centrale solaire au sol du Pêchereau dans l’Indre (dépt 36) sur un terrain en friche à la périphérie de la ville. L’événement a eu lieu en présence de Jean-Pierre Nandillon Maire du Pêchereau, Anne-Claude Moissan Lefevre Conseillère départementale, Nadine Chaïb Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Indre et Alexandre Volpato Directeur Développement au sol d’Apex Energies. Découpe du ruban !

Ce projet photovoltaïque au sol a été codéveloppé par Apex Energies avec son partenaire EREA Ingénierie. Le terrain de 6,7 hectares, au lieu-dit « le Bois des Thibauds », appartenant à la Communauté de Communes Eguzon-Argenton Vallée de la Creuse et à la Commune du Pêchereau, est localisé sur une zone d’activités industrielle, artisanale et commerciale, qui était donc en friche depuis plusieurs années. L’emplacement idéal pour développer une centrale solaire au sol de 10 920 panneaux solaires ! Avec une production annuelle de 5.3 GWh, cet équipement mis en service en novembre dernier, produit près de 50 % de la consommation électrique de la commune du Pêchereau. L’assèchement puis la remise en état du terrain a permis l’enherbement.

S’assurer de l’absence d’éblouissement des pilotes

« Notre commune est très engagée dans la cause environnementale et donc très fière d’avoir pu développer cette centrale à énergie positive. Ce projet photovoltaïque nous permet de valoriser notre foncier mais également de jouer un véritable rôle dans la transition écologique de notre territoire. Apex Energies a su nous accompagner sur toutes les étapes du projet ce qui a vraiment pu faciliter la réalisation de cette centrale solaire au sol. » a confié ému Jean-Pierre Nandillon, Maire du Pêchereau. « La centrale solaire du Bois des Thibauds est un très beau projet qui me tient énormément à cœur, ayant grandi tout près. Localisée sur un site inutilisé et en friche d’une zone industrielle, à proximité de l’aérodrome Argenton-Le Pêchereau, il a fallu s’assurer de l’absence d’éblouissement des pilotes et de la tour de contrôle. C’est la raison pour laquelle les modules sont légèrement orientés vers l’ouest. La disponibilité de Jean-Pierre Nandillon, Maire du Pêchereau, a facilité les travaux du parc qui produit de l’électricité grâce à l’énergie inépuisable du soleil. Nous adressons également un remerciement spécial à Bpifrance, qui nous témoigne à nouveau sa confiance en finançant le projet. » poursuit Adeline Riautet, Responsable Développement Centrale au Sol d’Apex Energies.

Un investissement participatif ouvert aux habitants du territoire à hauteur de 150 000 €

Afin d’associer les citoyens de l’Indre et des départements limitrophes : Cher, Creuse, Haute-Vienne, Vienne, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, à la vie de ce projet, Lendosphère, plateforme de financement participatif en ligne, a été sollicitée afin de mettre en place un investissement participatif en actions, permettant à ceux qui le souhaitaient d’investir leur épargne, à partir de 10€, et de contribuer à la transition énergétique locale. La somme de 150 000€ a ainsi pu être collectée pour financer une partie des coûts de construction de la centrale solaire au sol.

Encadré

Une inauguration à but pédagogique

L’inauguration de la centrale a également été l’occasion de recevoir les classes de CM1-CM2 de l’école élémentaire de Jacques Prévert de la Commune du Pêchereau. Les équipes d’Apex Energies ont pu sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables et leur expliquer comment fonctionne une centrale solaire. L’après-midi s’est conclue par un quiz ludique et un échange de questions/réponses où les enfants ont pu s’exprimer.