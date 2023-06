Intersolar 2023 : GoodWe se lance dans les solutions de stockage d’énergie pour les applications C&I

GoodWe, l’un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d’énergie photovoltaïque, présentera ses dernières innovations sur le stand B4-210 lors du salon Intersolar 2023 qui se tiendra à Munich, en Allemagne, du 14 au 16 juin. S’appuyant sur le succès avéré des onduleurs hybrides de pointe de GoodWe, l’entreprise s’apprête à dévoiler une toute nouvelle gamme de solutions de stockage d’énergie spécialement conçues pour le segment commercial et industriel (C&I). Les nouveautés comprennent également des ajouts passionnants aux portefeuilles de produits résidentiels et centrales au sol de l’entreprise. Inventaire !

Avec le lancement du portefeuille EcoSmart Commercial, GoodWe offre une gamme de solutions de stockage d’énergie convaincante pour répondre aux besoins du segment C&I en pleine croissance. Intégrant une large sélection de produits compatibles couvrant les onduleurs, les batteries et les accessoires pour les applications C&I, la nouvelle gamme de produits permet de concevoir des systèmes modulaires tout en offrant des solutions pratiques tout-en-un. Les solutions d’onduleurs de GoodWe sont au cœur de chaque système, gérant intelligemment la batterie tout en optimisant le rendement photovoltaïque. En installant le système de stockage d’énergie photovoltaïque de GoodWe, les entreprises, grandes ou petites, peuvent bénéficier d’avantages économiques, environnementaux et opérationnels significatifs.

Conçus pour optimiser l’autoconsommation

Un portefeuille complet de stockage d’énergie pour les applications résidentielles est disponible sous l’égide d’EcoSmart Home, avec des produits conçus pour optimiser l’autoconsommation de l’énergie photovoltaïque générée. Bien que déjà disponible sur le marché, EcoSmart Home élargit son portefeuille de produits. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir en avant-première un onduleur hybride ET de nouvelle génération et une batterie haute tension Lynx F avant leur lancement officiel.

Un nouvel onduleur string très durable, d’une puissance allant jusqu’à 350 kW

Le développement de produits est au cœur des activités commerciales de GoodWe ; l’entreprise innove et se développe constamment afin de créer de la valeur pour sa clientèle. Cet engagement se reflète également dans les nouveaux ajouts à la gamme de produits utilitaires. Un nouvel onduleur string très durable, d’une puissance allant jusqu’à 350 kW, sera présenté à l’exposition. Cet onduleur a été conçu pour fonctionner sans relâche, même dans des conditions de température élevée, ce qui permet de réduire efficacement le coût total de possession pour les projets de grande envergure. En outre, GoodWe propose une station MV compacte qui se combine facilement avec ses onduleurs de branche, complétant ainsi l’offre de solutions.

Relancer du programme de fidélisation des installateurs GoodWe

“Le parcours remarquable de GoodWe au cours des dernières années a été caractérisé par des déploiements rapides de produits sur tous les continents”, déclare Thomas Haering, président de GoodWe EMEA. “Notre marque étant bien établie sur le marché, Intersolar représente une occasion exceptionnelle de rencontrer les personnes qui sont à l’origine de notre succès. Nous sommes impatients de nous engager dans des interactions en face à face et de favoriser des échanges ouverts au cours de l’exposition. Ensemble, nous façonnons l’avenir de l’énergie solaire.” Le stand de GoodWe, dont le cœur est constitué d’onduleurs de pointe, présente une gamme complète de solutions pour les scénarios résidentiels, commerciaux et pour les centrales au sol, toutes reconnues pour leur efficacité, leur sécurité et leur qualité exceptionnelles. Ces solutions seront présentées sur une surface d’exposition généreuse de près de 500 mètres carrés. En outre, l’Intersolar sera l’occasion de relancer le programme de fidélisation des installateurs GoodWe PLUS+, qui offre de nouveaux avantages attrayants tels que l’extension gratuite de la garantie.