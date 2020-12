Plurial Novilia lance sa premiÃ¨re opÃ©ration dâ€™autocosommation collective Ã  Reims

Plurial Novilia, filiale du groupe Action Logement, acteur majeur de l’habitat social innovant en Île-de-France (Seine-et-Marne et Essonne et dans le Grand Est), a lancé officiellement le 8 décembre dernier sa première opération d’autoconsommation collective, consistant à consommer et à partager sa propre production d’énergie renouvelable à l’échelle d’un logement, d’un immeuble, d’un bâtiment public, d’une entreprise ou encore d’un quartier. Une révolution pour cette Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) !

Plurial Novilia s’est emparé depuis de nombreuses années de la question des énergies dans le bâti, que ce soit à travers la performance énergétique de ses réalisations ou la maîtrise des consommations, et donc la baisse des charges pour les occupants.

Réduction annuelle de consommation électrique de 16,5%

L’opération, la première de la sorte initiée dans le Grand Est, consiste en l’implantation de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 19 kWc en toiture terrasse d’un immeuble de 17 logements, au 2 rue Courtes Martin à Reims. Le taux d’autoconsommation envisagé – avec une participation complète des locataires - est estimé à 91,26 %. Concrètement, ces locataires réaliseront d’importantes économies sur la facture, avec une réduction annuelle moyenne de 16,5 % des consommations électriques du bâtiment (logements + espaces communs). Parmi les objectifs affichés par le bailleur social, un gain de pouvoir d’achat pour ses locataires, l’amélioration des performances énergétiques de ses bâtiments et une contribution concrète au développement des énergie renouvelables dans le secteur bu bâtiment.

Une démarche à la fois économe et durable

« Nous travaillons depuis de nombreuses années déjà sur la question des énergies qu’il s’agisse de la performance énergétique de nos réalisations ou de la maîtrise des consommations et donc la baisse des charges pour les occupants par l’adoption d’un certain nombre de bonnes pratiques. L’autoconsommation, qu’elle soit individuelle ou collective, a ainsi très rapidement attiré notre attention dans une démarche à la fois économe et durable », souligne Alain Nicole, Directeur Général de Plurial Novilia. Financièrement soutenu par le programme Climaxion porté par l’ADEME et la région Grand Est, ce projet, réalisé avec l’expertise technique du bureau d’étude Tecsol, permettra à terme à Plurial Novilia et ses partenaires de capitaliser sur l’expérimentation pour d’autres opérations d’envergure tels que 1.2.3 Soleil, NoviliaSun ou encore Les Promenades de Damoiselle, un quartier tout entier actuellement en cours d’aménagement sur la zone 1AUc du secteur Nord « Champs Dulin-Damoiselle ».

Encadré

Les partenaires du projet :

• TECSOL : Étude de faisabilité et Maîtrise d’Œuvre ;

• SUNVIE (société filiale du groupe EVERWATT) : Réalisation des travaux ;

• PLANETE OUI (BCM ENERGY) : Responsable d’équilibre de l’installation photovoltaïque et rachat du surplus.

Plurial Novilia lance sa première opération d’autocosommation collective à Reims

