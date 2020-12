PlÃ¼m Ã©nergie/Akuo : un partenariat pour fournir une Ã©lectricitÃ© verte et locale Ã  des entitÃ©s franÃ§aises engagÃ©es

Plüm énergie, fournisseur d’électricité verte, locale et d’intérêt général, et Akuo, producteur d’énergie renouvelable et décentralisée, viennent de signer 7 contrats de fourniture d’électricité avec des acteurs engagés dans la construction d’un nouveau modèle de société plus juste et résolument respectueux de l’environnement. Et ce, afin de répondre aux deux principaux défis du 21e siècle : la réussite des transitions énergétique et agricole.

Un électron éclairé

Protéiformes (ONG, PME, ETI) et œuvrant dans différents secteurs de la société (i.e. agriculture, assurance, éducation, humanitaire, industriels, culture…), ces acteurs s’engagent, par ces contrats, au profit de l’émergence de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable, locale et décentralisée. Ils participent, ainsi, à la création de valeur en France, en favorisant la création d’emplois locaux, l’insertion sociale et la transition vers une agriculture biologique. Les signataires :

ACTED, ONG française de solidarité internationale,

FUTURAe, école des industries créatives,

C’Juste, le réseau alternatif et solidaire de distribution de fruits et légumes,

Filhet-Allard & Cie, groupe indépendant de courtage d’assurances,

CinéFrance Studios, société de production et de spectacles vivants

Atawey, fabricant de stations de recharge d’hydrogène,

La Ferme du Bec Hellouin, ferme biologique et école de permaculture.

Plüm énergie et Akuo renforcent leur collaboration

Pour Plüm énergie et Akuo, la signature de ces contrats constitue une nouvelle étape dans leur développement respectif en ouvrant la voie à la vente d’énergie renouvelable de gré-à-gré. Cela illustre également la pertinence du rapprochement entre les deux entreprises, de production et de fourniture d’énergie renouvelable, œuvrant ensemble pour une meilleure lisiblité de la filière des énergies renouvelables et une plus grande transparence des offres de fourniture d’énergie.

Pour Eric Scotto, co-fondateur et président d’Akuo : « Nous sommes fiers de nous associer, aux côtés de Plüm énergie, à ces entreprises et organisations exemplaires et engagées, chacune dans leur domaine, pour un monde plus solidaire et plus juste. Elles montrent l’exemple en faisant le choix, à leur échelle, d’accélérer la transition énergétique ». Vincent Maillard, co-fondateur et CEO de Plüm énergie déclare : « Nous sommes fiers que ces acteurs engagés de renom fassent le choix de Plüm énergie pour leur approvisionnement électrique. Preuve que notre ancrage dans l’économie sociale et solidaire et notre volonté d’accélérer la décroissance énergétique fait aujourd’hui écho au sein de l’écosystème. Nous souhaitons désormais aller plus loin, et séduire toujours plus de clients – particuliers, collectivités et professionnels – de sorte à leur donner les moyens d’agir à leur échelle en faveur de la transition énergétique, d’une part en leur offrant une énergie 100% verte et 100% locale mais aussi et surtout en les engageant à la consommer le moins possible. Une démarche en faveur de l’intérêt général ».

Parmi les signataires, Jean-Michel Amaré, président d’Atawey explique ses motivations sur fond de cohérence intellectuelle : « En tant qu’acteur historique de l’hydrogène vert en France et de la transition écologique, il est naturel pour Atawey de collaborer avec Akuo et Plüm Energy. Grâce à la fourniture d’énergie verte proposée par Plüm, nous éclairons nos locaux et alimentons nos outils de travail. Ainsi, en cohérence avec notre positionnement de leader des stations d’hydrogène vert, nous concevons, fabriquons et testons nos produits en minimisant notre empreinte carbone. De plus, Atawey et Akuo collaborent de longue date pour promouvoir la mobilité décarbonée, comme dans le cadre du projet Last Mile. L’énergie issue de sources renouvelables permet la production d’hydrogène vert par électrolyse dans les stations hydrogène fabriquées par Atawey ».