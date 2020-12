Provence Eco Energie rÃ©affirme sa confiance en FIMER

Avec une centaine de locaux techniques « plug and play » en pré-commande pour 2021, Provence Eco Energie choisit les onduleurs FIMER PVS-50 et PVS-100. Une valeur sûre !

Fort de son expertise dans la conception, l’installation et la maintenance de centrales photovoltaïques, mais également dans la réalisation de locaux clefs en main pour les tiers, Provence Eco Energie souligne son intérêt pour les technologies FIMER. Les locaux techniques « plug and play » de Provence Eco Energie, réalisés sur son site de Saint Andiol, permettent une utilisation et une maintenance optimisées des onduleurs FIMER.

Des solutions adaptées aux projets sur toiture

FIMER a franchi un cap important en 2020 avec l’intégration de la division Solaire d’ABB. Grâce à son nouveau positionnement entièrement dédié à l’activité solaire, FIMER a su confirmer sa pertinence technique et économique, renforçant sa position de 4ème fabricant mondial. Thierry Carillon, responsable commercial région Sud pour FIMER France, confirme l’attractivité des solutions FIMER « Notre gamme d’onduleurs string, 100% fabriquée en Italie, correspond au besoin du marché et son positionnement prix permettra à Provence Eco Energie de réaliser plus de 10 MW de locaux techniques sur 2021, sereinement. » Les solutions FIMER PVS-50 et PVS-100 s’adaptent parfaitement aux projets sur toitures par leur flexibilité avec leurs 3 MPPT et 6 MPPT respectifs, autorisant une connexion directe des chaînes PV grâce aux 15 et 24 entrées DC. La possibilité d’ajouter des parafoudres DC de type I + II rend les onduleurs compatibles lorsqu’un paratonnerre est nécessaire sur l’installation.

Une interface de communication onduleur ouverte

Valeur sûre des installations 100kWc, le PVS-100 avec son sectionneur AC, unique sur le marché, permet un raccordement direct sur le disjoncteur réseau (AGCP) simplifiant l’installation et optimisant les coûts. FIMER a fait le choix d’une interface de communication onduleur ouverte et facile d’accès. Avec leurs liaisons Ethernet, Wi-Fi ou RS485 et conformes SunSpec Alliance, les onduleurs peuvent être monitorés gratuitement et sans datalogger sur le Cloud AuroraVision et également par n’importe quel système de supervision. Sébastien Coowar, Responsable bureau d’études de Provence Eco Energie témoigne de l’avantage du partenariat avec FIMER « La proximité des équipes et le service FIMER ainsi que la fiabilité des produits ont retenu toute mon attention ».

Un algorithme embarqué pour l’autoconsommation

Rémy Gautier, Responsable Maintenance & Exploitation témoigne de la concrétisation du partenariat avec le groupe FIMER : « Nous sommes fiers de faire partie des premiers en France à être habilités Expert sur la maintenance des PVS-100 & 120. Cette qualification vient reconnaître les compétences des techniciens Provence Eco Energie acquises grâce aux formations dispensées par FIMER. Elle garantit la qualité de notre maintenance et la satisfaction des clients. » Focalisé sur l’innovation, FIMER propose des solutions conçues pour aider les installateurs : « Avec leur interface Wi-fi, il est extrêmement simple de mettre en service les onduleurs et d’accéder aux paramètres internes, données de production et journal d’alarmes. De plus, l’algorithme embarqué pour l’autoconsommation s’avère très efficace » explique Cédric Barbier, Chef de Produits FIMER France, « Il suffit d’ajouter un simple compteur et l’onduleur se charge du reste ».