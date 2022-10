Plurial Novilia annonce la signature de conventions avec Enedis pour 4 opérations d’autoconsommation collective

Après avoir lancé il y a 2 ans la première opération d’autoconsommation collective pour un immeuble de 17 logements, Plurial Novilia, filiale du groupe Action Logement, vient d’annoncer la signature de conventions avec Enedis pour quatre opérations du programme 1.2.3 Soleil, 1er projet d’autoconsommation collective dans le Grand Est pour des pavillons individuels. Ce partenariat rend, à partir du 1er novembre, effectif l’échange d’excédent d’électricité entre les logements équipées de panneaux photovoltaïques.

Plurial Novilia s’est emparé depuis de nombreuses années de la question des énergies dans le bâti, que ce soit à travers la performance énergétique de ses réalisations ou la maîtrise des consommations, et donc la baisse des charges pour les occupants. C’est dans cette optique que le bailleur a lancé le programme 1.2.3 Soleil avec comme principaux objectifs de permettre aux locataires de gagner en pouvoir d’achat, par une baisse de leur facture d’électricité, et de contribuer à la transition énergétique, en développant des énergies renouvelables. Le projet, à la fois ambitieux et innovant, vise aussi à accompagner le développement industriel du solaire photovoltaïque en France sur des débouchés opérationnels et adaptés aux besoins de nombreux bailleurs.

Solaire, stockage et pilotage

En plus de l’échange d’excédent d’électricité entre les logements (objet de la présente signature de la convention), le programme 1.2.3 Soleil s’appuie sur une solution industrielle nationale comprenant des panneaux photovoltaïques d’une puissance de 3 kWc (kilowatt-crête), un système de stockage électrique de 6kWh – incluant une batterie issue des filières de recyclage national d’anciennes batteries de véhicule électrique – ainsi que le pilotage du ballon d’eau chaude électrique afin de partager et consommer une énergie à la fois locale et naturelle. Dans un premier temps, 59 logements seront concernés sur les communes de Sillery, (7 logements), Bezannes (33), Tinqueux-Champigny (9) et Fismes (10). A termes, le programme 1.2.3 Soleil permettra d’équiper 123 pavillons du patrimoine de Plurial Novilia répartis dans la Marne et les Ardennes à travers 14 opérations d’autoconsommation collective*. Grâce à ce projet, il est espéré réduire la production de 3,3 MWh/an par maison en moyenne soit 405 MWh/an, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 8,36 Tonnes équivalent CO2 – soit l’équivalent de la plantation de 41 arbres par an.

Accélérer la transition énergétique dans le secteur du bâtiment

« Qu’il s’agisse de la performance énergétique de nos réalisations ou de la maîtrise des consommations et donc la baisse des charges pour les occupants, la question des énergies est – depuis plusieurs années maintenant – au cœur des préoccupations de Plurial Novilia. Notre première opération d’autoconsommation collective réalisée sur un immeuble de 17 logements rue Courtes Martin à Reims s’étant révélée fructueuse, nous avons pris la décision de renouveler mais surtout d’étendre l’expérience en incluant cette fois-ci davantage de logements, individuels de surcroit. Et ce pour contribuer à l’accélération de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment », souligne Johnny Huat, Directeur Général de Plurial Novilia.

Encadré

Le programme 1.2.3 SOLEIL en détails

Les 14 opérations d’autoconsommation collectives* du programme 1.2.3 SOLEIL : Sillery, Bezannes, Tinqueux-Champigny, Fismes, Sault-les-Rethel, Esternay, Montmirail, Auve, Gueux, Sermiers, Reims Cire, Ambonnay, Muizon et Norrois.

Le programme a obtenu le soutien financier de :

• CLIMAXION : Programme de l’ADEME et la région Grand Est en faveur de la transition écologique et énergétique ;

• FEDER : Fonds européen de développement régional ;

• ALINOV : Fonds d’innovation d’Action Logement Immobilier ;

• SOL SOLIDAIRE : Association venant au soutien de bénéficiaires de logements sociaux pour réduire leur facture énergétique en finançant l’installation de panneaux solaires.

Les partenaires industriels du projet :

• LEVISYS et FRANCENERGIE (groupe EVERWATT) : Stockage d’énergie de haute technologie et installateur spécialiste des énergies renouvelables ;

• SNAM : Collecte et recyclage de batterie ;

• SIREA : Solutions en électricité et automatismes.