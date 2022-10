Â« Les Techniciens du Solaire Â» et Lendosphere lancent un financement participatif pour la construction de 27 projets solaires

La société « Les Techniciens du Solaire » annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié au financement d’un portefeuille de 27 projets solaires représentant une puissance cumulée de 4,7 MWc baptisé programme “Occitan”. Avec un objectif de 1,3 million d’euros, cette campagne est ouverte à tous.

Ce financement participatif permet de participer à la construction d’un portefeuille de 27 projets solaires, représentant une puissance cumulée de 4,7 MWc, dont les mises en service sont prévues au plus tard fin juin 2023.

Une épargne investie en direct pour décarboner ses placements

Pour les investisseurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille tout en réalisant un placement dans des actifs concrets qui bénéficient d’un tarif d’achat sécurisé pour l’électricité produite. La campagne est présentée en ligne jusqu’au 25 novembre 2022. Pour Vincent Marchand, Président des Techniciens du Solaire : « Nous militons pour un développement raisonné et durable du photovoltaïque sur des bâtiments, des parkings ou des terrains artificialisés et sans conflit d’intérêt agricole par exemple. Les projets ouverts au financement participatif par le biais de cette campagne en sont une belle illustration, et nous sommes heureux de pouvoir y associer les citoyens. »

Quid des 27 projets solaires ?