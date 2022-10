Webinaire V2G : cas d’usage et prérequis selon 4 projets pionniers en France”, le 22 novembre 2022 de 10h30 à 12h00

Les thématiques en matière d’énergie solaire deviennent de plus en plus transversales, où les acteurs du réseau et ceux de la mobilité durable se retrouvent au travers du concept technologique de Vehicle-to-Grid (V2G). A l’heure où l’essor du véhicule électrique se confirme, le Vehicle-to-Grid pourrait constituer bientôt un gisement important de stockage d’énergie et de flexibilité pour rendre des nouveaux services au réseau électrique et favoriser la pénétration des énergies renouvelables.

Que nous enseignent les expérimentations menées en France ces dernières années ? Quels sont les cas d’usage envisagés ? Quels sont les freins technologiques ou réglementaires ? Quel rôle pour les consommateurs-citoyens ? Comment accélérer le déploiement de cette technologie ?



Un webinaire sur les enjeux du V2G, à travers le retour d’expériences de 4 projets pionniers déployés sur différents territoires sera organisé, en partenariat avec le pôle de compétitivité DERBI le 22 novembre prochain de 10h30 à 12h00. Au Programme : les enjeux du V2G vus par la société Watt&Well avec Raul IGLESIAS – CTO & Co-founder. Et en suivant la présentation des résultats de 4 expérimentations V2G en France :

Flexitanie / Impact long terme du développement de la charge et décharge intelligente des véhicules électriques en région Occitanie avec Alexis de JAURIAS – Marketing & Stratégie Recharge Intelligente V1G / V2G – EDF

L2EP – Campus Arts&Métiers Lille et Yves MAUROY – Responsable Coordination Développement PARTENORD HABITAT

· MOBENA / L'objectif du projet MOBENA est d'assurer un déploiement interopérable des services de mobilité électrique, du Smart Charging au Plug&Charge, pré-requis au V2G avec Roch EL KHOURY – Directeur Domaine Electrification -VEDECOM

site.evenium.net/3hmxchhf/registration