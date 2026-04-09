L’aÃ©roport de Trieste rÃ©duit ses Ã©missions de CO2 grÃ¢ce Ã  lâ€™autoconsommation solaire et au stockage dâ€™Ã©nergie

Socomec, spÃ©cialiste de la performance Ã©nergÃ©tique des rÃ©seaux Ã©lectriquesÂ basse tension et du stockage d’Ã©nergie, permet Ã l’aÃ©roport de Trieste Frioul-VÃ©nÃ©tie Julienne d’atteindre 70Â % d’autoconsommation d’Ã©nergie et de rÃ©duire ses Ã©missions de CO 2. Â Pour un monde de lâ€™aÃ©ronautique toujours plus dÃ©carbonÃ©Â !

Cette baisse de lâ€™ordre de 559 tonnes CO 2 par an, concernant lâ€™exploitation de lâ€™aÃ©roport de Trieste, est le fruit de la mise en Å“uvre de panneaux photovoltaÃ¯ques associÃ©s Ã trois systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie (ESS) SUNSYS HES L, permettant en outre de rÃ©duire la dÃ©pendance au rÃ©seau Ã©lectrique Ã seulement 30Â % de sa consommation annuelle.

La voie vers lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique pour une infrastructure trÃ¨s frÃ©quentÃ©e

L’aÃ©roport de Trieste, plateforme multimodale majeure du nord-est de l’Italie, accueille 1,65 million de passagers par an. Avec une croissance rapide de son activitÃ©, il sâ€™est fixÃ© dâ€™ambitieux objectifs en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable (la neutralitÃ© carbone d’ici 2027). Une dÃ©marche qui repose notamment sur une plus grande autonomie Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã la production d’Ã©nergie renouvelable sur site. Pour relever ce dÃ©fi, Socomec a dÃ©ployÃ© une stratÃ©gie intÃ©grÃ©e de gestion de l’Ã©nergie reposant sur l’installation de trois systÃ¨mes de stockage modulaires SUNSYSÂ HESÂ L, connectÃ©s en parallÃ¨le pour atteindre une puissance de 600 kVA et une capacitÃ© de 3,3 MWh. Le systÃ¨me de gestion de l’Ã©nergie (Power Management System – PMS) de Socomec – fonctionnant en synergie avec un systÃ¨me de gestion de l’Ã©nergie externe – optimise les cycles de charge et de dÃ©charge des batteries en fonction de la production photovoltaÃ¯que et de la demande Ã©lectrique en temps rÃ©el du site. En seulement un an, cette dÃ©marche a permis de transformer radicalement le mix Ã©nergÃ©tique de lâ€™aÃ©roport. Ce dernier couvre dÃ©sormais 70Â % de ses besoins grÃ¢ce Ã lâ€™autoconsommation dâ€™Ã©nergie renouvelable, dont 46Â % directement produits par lâ€™installation solaire et 24Â % fournis via les batteries.

Un modÃ¨le concret de dÃ©carbonation facilement reproductible

L’impact environnemental de cette indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique est tangible. Les Ã©missions directes de COâ‚‚ ont diminuÃ© de 559 tonnes par an, tandis que la rÃ©injection de 51Â % de la production solaire excÃ©dentaire dans le rÃ©seau a permis dâ€™Ã©viter 1Â 177 tonnes supplÃ©mentaires dâ€™Ã©missions, contribuant Ã la dÃ©carbonisation de la rÃ©gion. Le systÃ¨me de stockage de Socomec joue par ailleurs un rÃ´le clÃ© dans lâ€™Ã©lectrification des opÃ©rations aÃ©roportuaires. En servant de tampon entre les chargeurs et le rÃ©seau, il permet de recharger 42 vÃ©hicules Ã©lectriques pendant la nuit, sans nÃ©cessiter de renforcement coÃ»teux de lâ€™infrastructure Ã©lectrique. Cette avancÃ©e a dÃ©jÃ permis lâ€™Ã©lectrification de 75Â % des vÃ©hicules au sol, rÃ©duisant par lÃ mÃªme la consommation de diesel dâ€™environ 14Â 000 litres par an, et supprimant les Ã©missions associÃ©es. RÃ©compensÃ©e Ã Londres lors des Energy Storage Awards 2025 par le prix Â« Energy Storage Decentralised Project of the YearÂ Â», cette rÃ©alisation – au fort potentiel de reproduction Ã grande Ã©chelleÂ - illustre le potentiel du stockage distribuÃ© comme levier stratÃ©gique pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique des infrastructures commerciales et industrielles. Â«Â Ce prix rÃ©compense la capacitÃ© de nos Ã©quipes Ã mettre en Å“uvre un projet complexe dans un environnement exigeant comme celui d’un aÃ©roportÂ Â», souligne Pasquale Di Donna, Directeur commercial ESS pour lâ€™Italie chez Socomec. Â«Â La nature modulaire et flexible de notre solution garantit que l’infrastructure pourra Ã©voluer Ã l’avenir pour soutenir une Ã©lectrification accrue et un trafic plus important, offrant ainsi un modÃ¨le de croissance durable qui peut Ãªtre aisÃ©ment reproduit Â».