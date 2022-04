EM-Power Europe Munich/PÃ©piniÃ¨res d’IdÃ©es: les starups font avancer la numÃ©risation du secteur de l’Ã©nergie

Le secteur de l’énergie fonctionne à plein régime pour que les objectifs climatiques et l’indépendance par rapport aux énergies fossiles soient réalisés dans un avenir proche. Un principe fait de plus en plus consensus : le marché de l’énergie de demain sera renouvelable, décentralisé et numérique. Il faut pour cela que la numérisation et la mise en réseau du système énergétique continuent de progresser et se mettent place dans plusieurs domaines. Citons par exemple la surveillance des installations énergétiques et des réseaux ou les applications qui permettent de mettre en réseau les installations décentralisées ou de distribuer l’électricité localement. Le perfectionnement des systèmes de gestion d’énergie qui analysent les données énergétiques collectées et révèlent les potentiels d’optimisation est aussi au programme de nombreuses startups et jeunes entreprises qui ont la transition énergétique en ligne de mire et souhaitent participer à sa construction. Leurs solutions s’adressent à différents acteurs de l’énergie, du consommateur final au gestionnaire de réseau.

Réduire les frais de chauffage avec des compteurs numériques

Un domaine important dans lequel par exemple le fournisseur de solutions matérielles et logicielles SigmaHeat développe de nouvelles solutions est l’approvisionnement énergétique des bâtiments. D’après l’Agence allemande de l’énergie (dena), ce secteur est responsable d’environ 35 pour cent de la consommation énergétique allemande, dont 76 pour cent pour le chauffage. « Sachant que le secteur du bâtiment n’a pas atteint ses objectifs climatiques en 2021 non plus, il apparaît plus nécessaire que jamais de faire des économies de chauffage », explique Maik Brinkmann, CEO de SigmaHeat. Cette startup d’Hanovre entend permettre aux locataires et propriétaires de diminuer leurs émissions de CO2 et leurs taxes carbone, et de faire des économies de chauffage grâce à des compteurs innovants. Les compteurs enregistrent l’état et la consommation des systèmes de chauffage dans le bâtiment que les utilisateurs peuvent gérer simplement par une application et un tableau de bord web. Les paramètres d’installation obtenus donnent des repères pour faire baisser les frais de chauffage.

La gestion intelligente de la charge favorise la mobilité électrique

Préserver le climat avec de l’électricité solaire produite sur place tout en réduisant la facture d’énergie : cette tendance continue de séduire les propriétaires de maisons, le secteur immobilier et les entreprises. L’installation photovoltaïque est souvent associée à des bornes de recharge intelligentes pour une voiture électrique ou une flotte de véhicules électriques. Les solutions numériques aident à optimiser les flux énergétiques et évitent de surcharger le réseau électrique. Smart-Red est une startup basée dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne qui propose par exemple des solutions matérielles et logicielles pour la mobilité électrique, la gestion énergétique et l’autoconsommation collective. Son directeur Fabian Trinkler : « Nos applications optimisent automatiquement en arrière-plan l’autoconsommation, évitent les pointes de charge, font le décompte de l’autoconsommation collective et aident à la gestion et à la facturation des stations de recharge électrique. »

Le SaaS pour l’approvisionnement électrique décentralisé

L’utilisation locale d’électricité produite de manière décentralisée désengorge les réseaux. Elle implique moins d’extension du réseau et devient donc une condition pour une transition énergétique abordable. Cette utilisation locale peut réussir à l’aide de communautés énergétiques dans lesquelles l’électricité produite est « répartie » dans un quartier, autrement dit vendue au sein de la communauté. Exnaton, spin-off de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), propose dans ce but une plateforme SaaS qui calcule et fixe le prix des flux d’énergie entre les membres d’une communauté énergétique. Cette plateforme flexible de partage d’énergie basée sur des algorithmes et accompagnée d’une application réunit tous les acteurs : foyers, communes, fournisseurs d’énergie et prestataires de services énergétiques, sans oublier les gestionnaires de réseau. Ainsi, chacun ou chacune peut contribuer à décentraliser l’approvisionnement énergétique et à rendre le secteur de l’énergie plus durable et plus efficace.

Une plaque tournante pour mettre en réseau les données de mesure

Avec la multiplication des installations énergétiques décentralisées, la nécessité de les mettre en réseau s’accroît. L’objectif de la startup Streamergy fondée début 2021 est de développer une plaque tournante de données pour les installations d’énergies renouvelables : la plateforme est installée entre la saisie de données sur place et les portails d’utilisateurs. Cette solution cloud donne accès en temps réel à toutes les données de référence et de mesure des installations pour que celles-ci puissent être utilisées en toute flexibilité par des solutions de portail. « Notre plateforme met en réseau les installations d’énergies renouvelables avec les applications de portail, et ce, indépendamment des solutions système ou de l’application prévue », explique Stefan Rensberg, cofondateur de Streamergy. « Notre objectif est de produire de l’électricité verte avec une rentabilité maximale et d’augmenter la part des énergies renouvelables. Peu importe qu’il s’agisse d’installations photovoltaïques, de systèmes flottants, d’accumulateurs à batterie ou de bornes de recharge, seule la mise en réseau des données de mesure avec les applications permet d’exploiter tout leur potentiel. »

Des solutions numériques pour surveiller les réseaux

Autre condition de réussite de la transition énergétique : les réseaux électriques de demain doivent être stables. Ils sont de plus en plus sollicités actuellement, y compris en raison de la production difficilement prévisible de l’électricité renouvelable et de l’électrification du transport et du secteur de la chaleur. Les technologies numériques aideront à surveiller les réseaux et à garantir l’alimentation électrique. La solution de surveillance et d’automatisation de la startup suisse Zaphiro par exemple aide les fournisseurs d’énergie à intégrer plus de technologies énergétiques propres dans leurs réseaux électriques et à maintenir une qualité de service élevée pour leurs clients. Les modules logiciels de « SynchroGuard » surveillent les données de mesure par exemple sur le flux de tension et de puissance sur le réseau et les convertissent en informations pertinentes qui aident les fournisseurs d’énergie à surveiller et améliorer l’efficacité, la fiabilité et la résistance du réseau et ainsi réduire les coûts de l’ensemble du système.

Les startups à l’EM-Power Europe 2022

La gestion énergétique intelligente, l’intégration des renouvelables dans le réseau électrique et la garantie de la stabilité du réseau sont la clé d’une transition énergétique réussie. Des startups, jeunes entreprises et acteurs établis présenteront de nouveaux produits, technologies et solutions numériques au salon EM-Power Europe organisé du 11 au 13 mai 2022 à la Messe München. Les startups évoquées ici seront présentes sur le stand commun Start-ups@The smarter E Europe ou le stand commun « Innovation made in Germany » du Ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du Climat (BMWK) dans le hall B5 et sur leurs propres stands. En outre, les participants du stand commun pour startups se présenteront avec leurs produits, solutions et modèles commerciaux lors de brèves interventions de 10 minutes sur la Start-up Stage.

Le point fort de l’EM-Power Europe cette année est la question des réseaux intelligents. Ce thème est aussi au cœur de l’EM-Power Europe Conference, en plus de l’intégration des énergies renouvelables et de l’infrastructure de réseaux et des prestations de services réseaux. Les participants du salon professionnel international pour la gestion énergétique intelligente et les solutions d’énergie en réseau présenteront des solutions et services technologiques en vue d’un approvisionnement énergétique d’avenir. Le salon fait partie de la plateforme d’innovation The smarter E Europe qui œuvre pour la décentralisation, la numérisation et le couplage des secteurs et s’investit pour un approvisionnement porteur d’avenir et durable en énergies renouvelables.