EDF Renouvelables va devenir un actionnaire stratÃ©gique de KarmSolar, dÃ©veloppeur et fournisseur dâ€™Ã©nergie solaire en Ã‰gypte

EDF Renouvelables et KarmSolar, développeur et fournisseur d’énergie solaire égyptien, vont devenir des partenaires stratégiques pour développer de l’énergie solaire répartie en Egypte. Dans le cadre de ce partenariat, EDF Renouvelables prendra une participation stratégique dans KarmSolar via une augmentation de capital réservée. Cette opération permettra à KarmSolar de mener son ambitieux plan de développement en Égypte. Ce dernier consiste à accroitre le portefeuille de centrales photovoltaïques qui alimente en électricité une clientèle industrielle, agricole et commerciale, à travers des contrats de vente d’électricité (PPA) ou de distribution d’énergie. Cette prise de participation s’inscrira dans la stratégie CAP 2030 du Groupe EDF, qui vise à doubler entre 2015 et 2030 ses capacités de production d’énergies renouvelables dans le monde, pour les porter à 50 GW net.

KarmSolar détient actuellement un portefeuille total de 170 MW de projets de centrales solaires photovoltaïques opérationnelles, en construction ou en phase de développement avancé. Ces projets d’énergie solaire contribuent à atteindre l’objectif du gouvernement égyptien visant à obtenir 42% d’électricité renouvelable dans le pays d’ici à 2035. KarmSolar est un acteur majeur du marché émergent des producteurs d’énergie solaire indépendants en Égypte visant des clients privés. La société propose des contrats d’achat d’électricité ou de distribution d’énergie solaire à d’importants clients industriels, agricoles et commerciaux.

Dynamiser le marché privé de l’énergie solaire en Egypte

Fréderic Belloy, Directeur International d’EDF Renouvelables, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’établir ce partenariat qui aidera KarmSolar à mettre en œuvre son modèle économique innovant. Cette alliance s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’EDF Renouvelables visant à proposer des solutions adaptées à ses clients industriels et commerciaux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone en produisant et en consommant une énergie renouvelable compétitive. Cette prise de participation est également en ligne avec la stratégie internationale du groupe, la zone de l’Afrique du Nord présentant un potentiel important de développement. Après la récente mise en service de deux centrales solaires d’une capacité totale de 130 MWc à Benban, ce partenariat conforte notre stratégie de développement à long terme en Égypte. ».

Le président de KarmSolar, Amr El Sawaf, a souligné : « C’est un nouveau palier très important dans le développement de notre société, qui a vise à accélérer son expansion. EDF Renouvelables est non seulement un investisseur, mais aussi un partenaire stratégique dont l’expérience internationale apportera à KarmSolar un rayonnement sur le marché local et une plus profonde expertise technique. Cet investissement devrait également dynamiser le marché privé de l’énergie solaire en Egypte et ainsi aider à en faire une plateforme régionale des énergies renouvelables, conformément à la vision du gouvernement. »