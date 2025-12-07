EPC Solaire et LONGi : une alliance stratÃ©gique pour Ã©quiper les toitures existantes, entre lÃ©gÃ¨retÃ© et performances

Face aux enjeux de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique et dâ€™intÃ©gration du photovoltaÃ¯que sur des bÃ¢timents industriels existants, une synergie attendue arrive sur le marchÃ© franÃ§ais. EPC Solaire, spÃ©cialiste des systÃ¨mes dâ€™intÃ©gration pour toitures terrasses Ã©tanchÃ©es, et LONGi unissent leurs innovations pour proposer une solution complÃ¨te, lÃ©gÃ¨re et performante : lâ€™association du systÃ¨me iNovaR et du module Hi-MO X10 Guardian Light Design LR7-60HVHL. Autour dâ€™un enjeu majeur : Ã©quiper les toitures terrasses existantes sans renforcement coÃ»teuxÂ !

Une large partie du parc industriel ou commercial europÃ©en repose sur des toitures dont la capacitÃ© portante ne permet pas lâ€™installation de modules photovoltaÃ¯ques standards. Les renforcements structurels sont souvent trop coÃ»teux, complexes ou impossibles. La combinaison iNovaR Ã— LONGi apporte une solution concrÃ¨te lÃ©gÃ¨re, Ã©tanche, performante, rentable et durable.

Hi-MO X10 Guardian Light Design LR7-60HVHL et systÃ¨me iNovaR

Ce module de LONGi est un module ultra-lÃ©ger (7,2 kg/mÂ²), jusquâ€™Ã 42 % plus lÃ©ger quâ€™un module standard. Sa puissance est comprise entre 535 Ã 560 W avec un rendement jusquâ€™Ã 24,8 % (HPBC 2.0). Il est dotÃ© dâ€™un cadre renforcÃ© ainsi que dâ€™un verre renforcÃ©, semi-trempÃ©. De son cÃ´tÃ©, le systÃ¨me dâ€™intÃ©gration iNovaR rÃ©partit uniformÃ©ment les charges, ne perce pas lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© et permet de conserver lâ€™Ã©lÃ©ment porteur existant, un atout dÃ©cisif pour les bÃ¢timents existants.Â AdaptÃ© aux toitures avec Ã©lÃ©ment porteur en tÃ´le dâ€™acier nervurÃ©e, il est parfait pour les rÃ©novations photovoltaÃ¯ques et une rÃ©partition uniforme des charges. Il facilitÃ© une installation rapide et permet un dimensionnement maÃ®trisÃ©. Le tout avec une Ã©tanchÃ©itÃ© prÃ©servÃ©eÂ !

Un nouveau champ dâ€™opportunitÃ©s pour le marchÃ© C&I

Ce duo iNovaR Ã— LONGi ouvre un nouveau segment : les toitures existantes gÃ©nÃ©ralement exclues du photovoltaÃ¯que. Les installateurs, dÃ©veloppeurs et propriÃ©taires industriels disposent dÃ©sormais dâ€™une solution conforme, Ã©conomique, performante, durable et adaptÃ©e aux contraintes rÃ©elles du parc industriel existant. Lâ€™alliance EPC Solaire Ã— LONGi marque une avancÃ©e majeure pour le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que sur toitures existantes. Entre lÃ©gÃ¨retÃ©, performance, amÃ©lioration thermique et respect des contraintes structurelles, cette solution ouvre la voie Ã une nouvelle Ã¨re de projets solaires sur bÃ¢timents industriels.

EncadrÃ©

Une synergie gagnante : lÃ©gÃ¨retÃ©, sÃ©curitÃ©, isolation renforcÃ©e et rentabilitÃ©

1. Une solution lÃ©gÃ¨re et sÃ©curisÃ©e

Le poids total reste Ã©quivalent Ã lâ€™existant, garantissant la compatibilitÃ© structurelle

2. Isolation thermique amÃ©liorÃ©e

La rÃ©sistance thermique passe de R = 2,15 Ã R = 4,50, contribuant Ã une meilleure performance Ã©nergÃ©tique globale du bÃ¢timent.

3. Aucune nÃ©cessitÃ© de renforcer la structure

Un facteur dÃ©terminant pour les bÃ¢timents existants.

4. Rendement Ã©nergÃ©tique optimisÃ©

Haut rendement HPBC 2.0, production Ã©levÃ©e par mÂ², rÃ©duction du LCOE