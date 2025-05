Gascogne Nouvelles Ã‰nergies collecte, en moins de 40 minutes, 356 800 â‚¬ pour 10 centrales solaires sur toiture

Gascogne Nouvelles Énergies annonce le succès du financement participatif, via Lendosphere, dédié au développement d’un portefeuille de 10 centrales solaires sur toiture dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. L’objectif de 356 800 euros a été atteint en moins de 40 minutes pour cette campagne ouverte à tous.

La campagne de financement participatif en prêt rémunéré, lancée par Gascogne Nouvelles Énergies et dédiée à un portefeuille de 10 projets de centrales photovoltaïques sur bâtiments d’entreprises ou agricoles situés dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, a été clôturée avec succès en moins de 40 minutes sur la plateforme de Lendosphere. Au total, 356 800 € ont été collectés auprès de 149 prêteurs qui ont investi en moyenne 2 410 €, avec des montants unitaires compris entre 100 € et 60 000 €. Pour ces investisseurs, c’était une opportunité de décarboner leur portefeuille et de participer à la transition énergétique.

Pour Nicolas Lafarie, Directeur Général de Gascogne Nouvelles Énergies : « Les projets que nous portons apportent des solutions concrètes aux agriculteurs, entrepreneurs et collectivités de nos régions. Nous leur permettons de rénover ou de développer leur patrimoine bâti, de percevoir des revenus locatifs participant à la création de valeur de leur société, de bénéficier d’une énergie verte à prix compétitif et stable dans le temps, et enfin d’être pleinement acteurs de la transition énergétique de notre pays. »