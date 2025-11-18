2025, le Groupe Solstyce devient opérateur de la transition énergétique

Décarboner, innover et construire : le Groupe Solstyce accélère la transition énergétique des entreprises et collectivités françaises grâce à ses dix agences régionales. En 2025, le groupe poursuit sa transformation vers une offre intégrée sous une marque unique, permettant à ses clients de passer à des modes de consommation plus sobres et de concrétiser leurs projets énergétiques grâce à ses cinq solutions (énergie solaire, stockage d’énergie, mobilité électrique, étanchéité des toitures-terrasses et stratégie bas carbone) et au soutien de son fonds d’investissement interne.

En 2025, le Groupe Solstyce a réalisé un chiffre d’affaires de 98 millions d’euros et compte 250 collaborateurs engagés dans la transition énergétique. Sur le plan des investissements, le groupe a déjà engagé près de 75 millions d’euros sur un objectif triennal de 150 millions, confirmant sa capacité à soutenir des projets ambitieux.

Le dynamisme est soutenu sur l’ensemble des solutions proposées, avec une demande croissante des clients pour des systèmes énergétiques complets intégrant production d’énergie solaire, bornes de recharge, pilotage et stockage de l’énergie. “Nos clients recherchent un interlocuteur unique capable de les accompagner sur toutes les dimensions de leur transition énergétique : technique, stratégique et au financement”, souligne Guillaume David, Président du Groupe Solstyce. “Notre ambition est de leur permettre de concrétiser leurs projets, tout en maîtrisant leurs coûts et en maximisant leur impact environnemental.”

Perspectives 2026 : amplifier l’impact positif sur la transition énergétique

Pour l’exercice 2026, le Groupe Solstyce se fixe des objectifs ambitieux : 115 millions d’euros de chiffre d’affaires et 300 collaborateurs mobilisés. Le groupe prévoit un fort développement du stockage d’énergie et de solutions innovantes pour les secteurs de la logistique et transport, distribution et industrie. Parmi les innovations phares figurent les ombrières photovoltaïques START pour accueillir les véhicules poids lourds, l’évolution de son système de pilotage énergétique (SMART Energy System) adapté au froid et des solutions photovoltaïques légères (SOLAR SKIN) pour accompagner la transition énergétique des toitures existantes. Avec son offre intégrée sous une marque unique, le Groupe renforce son rôle de guichet unique, combinant expertise technique, stratégie bas carbone et soutien financier via son fonds d’investissement. Cette approche permet de faciliter le passage à l’action, même dans un contexte économique et réglementaire complexe, et de garantir la faisabilité de projets ambitieux sur le long terme.

La capacité de financement, un levier différenciant

En tant qu’opérateur de la transition énergétique, le Groupe Solstyce propose une offre globale reposant sur cinq solutions : énergie solaire, stockage d’énergie, mobilité électrique, étanchéité des toitures-terrasses et stratégie bas carbone. À ces expertises s’ajoute un levier différenciant : la capacité de financement via son fonds d’investissement, permettant de garantir la faisabilité des projets, même les plus ambitieux, et de simplifier le passage à l’action pour ses clients. Ainsi, grâce à son nouveau positionnement et son offre intégrée, le Groupe Solstyce se place comme partenaire unique et global pour accompagner durablement les entreprises et collectivités dans tous leurs projets de transition énergétique. “Les entreprises ont aujourd’hui un terrain de jeu vierge pour définir leur stratégie énergétique. Notre rôle est de transformer ce potentiel en actions concrètes, en alliant financement, expertise technique et solutions intégrées”, ajoute Guillaume David.