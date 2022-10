Plateforme Verte : recommandations pour le développement de projets de stockage d’électricité + EnR en France

La Plateforme Verte, association professionnelle dédiée à la transition énergétique créée en 2018 a pour objectif de rassembler divers acteurs et mener des actions concrètes pour permettre l’accélération des projets au service de la transition énergétique pour notamment la promotion de modes de structuration et de financement fiables et durables. Le groupe de travail (ci-après « GT ») Stockage réunit 132 acteurs de la filière du stockage en France, incluant notamment des développeurs de projets, des investisseurs, des fournisseurs de solutions, des consultants et des agrégateurs. Les membres du GT Stockage de la Plateforme Verte ont participé à la rédaction d’une visant à émettre des recommandations concrètes et efficaces afin de permettre le développement de la filière en France. Décryptage !

Le stockage d’électricité est un marché naissant dans l’hexagone avec près de 400 MW de projets installés en juin 2022 (hors stockage par turbinage pompage. A titre de comparaison, près de 1 700 MW de systèmes de stockage sont installés outre-manche et 500 MW outre Rhin à la date de rédaction de cette note (hors stockage par turbinage pompage).

Le marché du stockage d’électricité en France

Les objectifs de décarbonation prévus dans les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie (PPE) et le plan France 2030 prévoient un fort déploiement des énergies renouvelables et des véhicules électriques conduisant à une modification en profondeur du système électrique français. Dans son étude « Futurs énergétiques 2050 », RTE souligne l’importance de la flexibilité du réseau électrique pour pouvoir accompagner ces évolutions. Cette flexibilité repose notamment sur le stockage d’électricité par batterie qui pourrait représenter jusqu’à 26GW selon les scénarii proposés par l’opérateur du réseau de transport. Le marché français du stockage est en forte croissance avec près de 1 000 MW de projets qui pourraient être en service d’ici fin 2023. Les modèles économiques associés à ces projets reposent sur la fourniture de deux services : la réserve primaire ou “Frequency Containment Reserve” en anglais (ci-après “FCR”), mécanisme de réglage de fréquence proposé à RTE et le mécanisme de capacité. Le marché de la FCR a une profondeur limitée (environ 500 MW en France). Les revenus associés à ce service ont vocation à baisser de manière significative dans les années à venir en raison de la saturation du marché par des systèmes de stockage dont le coût marginal de fourniture est faible. Il est donc important pour la filière de ne pas interrompre les efforts amorcés avec l’ouverture du marché de la FCR en France en 2018 en permettant l’ouverture d’autres marchés au stockage tels que la réserve secondaire. Le développement de cette filière, encore à ses débuts, repose sur un cadre réglementaire et économique clair qui semble aujourd’hui compromis. Le GT Stockage de la Plateforme Verte a rédigé cette note pour émettre des recommandations afin que la filière puisse poursuivre sa croissance et répondre ainsi aux besoins de flexibilité du réseau électrique tout particulièrement dans un contexte de tensions d’approvisionnement électrique et de réouverture possible de moyens de production fortement carbonés cet hiver.

Faciliter le développement conjoint des énergies renouvelables et du stockage

Le développement des énergies renouvelables (ci-après “EnR”) est un enjeu majeur de la transition énergétique. L’intégration de ces dernières au réseau électrique est complexe et exige que soient trouvées des solutions de flexibilité. Le déploiement d’unités de stockage d’énergie permet de répondre à ce besoin et de poursuivre le déploiement des EnR en facilitant :

§ Leur raccordement, dont la puissance peut être réduite par l’ajout de stockage.

§ Le pilotage des EnR par l’optimisation des périodes d’injection de l’énergie sur le réseau.

§ La gestion du réseau, les systèmes de stockage pouvant fournir de nombreux services.

A ce jour, la réglementation encadrant le couplage des installations EnR et de stockage est incomplète et ne permet pas au stockage de remplir pleinement son rôle.

a) Modifier la définition de la puissance totale maximale des installations de production d’électricité en y incluant le stockage

L’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité encadre le raccordement d’une installation de production d’électricité. Son article 3 vise les “installations de production d’électricité qui livrent en permanence, ou par intermittence, tout ou partie de leur production à un réseau public de transport ou de distribution d’électricité, ou qui sont couplées à ce réseau.” L’article 3 ne vise pas les installations de stockage mais celles-ci, en raison de leur comportement technique identique en décharge à une installation de production d’électricité, se voient néanmoins appliquer les mêmes dispositions en l’absence de cadre réglementaire. C’est le cas notamment concernant la puissance de raccordement déterminée à l’article 24 de l’arrêté du 9 juin 2020 dont le paragraphe VI précise que : “aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d’électricité en HTA lorsque sa puissance Pinstallée excède 17 MW dans le cas général (…)”. Le stockage n’est ici aussi pas visé, mais la documentation technique de référence du 21 mai 2021 vient combler cette absence en précisant que la puissance en décharge du stockage entre dans le calcul de la puissance installée. Le raccordement d’installations hybrides d’EnR et de stockage est par conséquent limité sur le réseau de distribution par le seuil de 17 MW de puissance installée cumulée, ce qui ne permet pas à un système de stockage d’optimiser l’injection de renouvelables. En effet, il n’est pas possible en l’état d’installer par exemple une centrale 25 MW de photovoltaïque couplée à un système de stockage de 8 MW/ 32 MWh qui permettrait de déplacer l’excédent de la production photovoltaïque de la journée au soir sans excéder la limite d’injection de 17 MW. Pour favoriser le développement du stockage et, de facto, des EnR, le GT Stockage de la Plateforme Verte recommande que la puissance seuil de 17 MW constitue la puissance de raccordement maximum par point de connexion sur le réseau de distribution et non la puissance totale maximale des installations. Pour cela il conviendrait de modifier les articles 3 et 24 de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité.

b) Clarifier les dispositions de comptage pour les installations hybrides

L’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité ouvre la possibilité de connecter des batteries à des parcs d’énergie renouvelable leur permettant d’optimiser leur dimensionnement au réseau électrique. La documentation technique Enedis-PRO-RES_78E encadre les conditions de raccordement des installations susceptibles d’injecter et de soutirer de l’électricité sur le réseau. Cette documentation technique doit être mise à jour pour refléter les dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2021. Dans le cadre de l’ajout d’un système de stockage à des projets renouvelables lauréats du complément de rémunération, une modification du contrat en place avec EDF OA devrait être proposée afin de prendre en compte l’arrêté du 17 décembre 2021. En effet, plusieurs projets d’énergie renouvelable en service à ce jour pourraient bénéficier de l’ajout d’un système de stockage afin de valoriser de l’énergie aujourd’hui écrêtée. Dans le cadre des appels d’offres CRE PPE, le cahier des charges n’est aujourd’hui pas adapté pour prendre en compte la possibilité d’ajouter des systèmes de stockage. Pour rendre exploitables les possibilités offertes par l’arrêté du 17 décembre 2021, le GT Stockage de la Plateforme Verte recommande que les acteurs concernés se coordonnent rapidement pour les transcrire en modalités favorables à la filière :

● Enedis : il est nécessaire de mettre à jour la documentation technique EnedisPRO-RES_78E afin de mettre en application les dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2021. Il faut notamment y préciser le nombre et la position des compteurs nécessaires dans les installations comprenant renouvelables et stockage.

● EDF OA : il convient de détailler la prise en compte de l’électricité injectée et soutirée par le système de stockage et par l’installation d’énergie renouvelable dans les contrats de complément de rémunération.

● DGEC/CRE : ○ Une mission de coordination avec ENEDIS est à réaliser pour permettre l’application de l’arrêté du 17 décembre 2021 et apporter des précisions notamment sur les dispositifs de comptage pour que cet arrêté soit exploitable.

○ Une modification de l’appel d’offre CRE PPE est nécessaire pour permettre l’installation de stockage sur les projets. Le groupe de travail stockage de la Plateforme Verte se tient à disposition pour échanger sur cette note.