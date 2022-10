VALOREM rejoint la FÃ©dÃ©ration des Ã©lus des Entreprises Publiques Locales en adhÃ©rant au club des actionnaires

VALOREM opérateur indépendant en énergies vertes, représenté par Cyrille Gourmelon, responsable Business Développement France, a signé le 5 octobre dernier son adhésion au club des actionnaires de la Fédération des élus des Entreprises Publiques Locales (FedEpl), représentée par Patrick Jarry, Président de la FedEpl et maire de Nanterre. Cette adhésion, véritable synergie pour les deux parties, permet à VALOREM de poursuivre son engagement en tant que société à mission en œuvrant pour des projets d’énergies renouvelables également pourvoyeurs de ressources financières pour les collectivités. Elle met à l’honneur le développement local et la co-construction des projets en faveur de la transition énergétique des territoires.

Avec cette adhésion signée lors du Congrès annuel des Epl à Tours, VALOREM et la Fédération des élus des Entreprises Publiques Locales entendent faciliter la participation active des acteurs du territoire au développement de projets en faveur de la transition énergétique.

Une adhésion stratégique au service des territoires

Convaincu que les acteurs locaux, les collectivités et entreprises publiques locales doivent être étroitement impliqués dans la valorisation de leurs ressources renouvelables, VALOREM met en place différentes formes de co-développement et d’investissement participatif afin que les territoires bénéficient directement, indépendamment de tout aléa fiscal, de la richesse générée localement. Depuis 2011, VALOREM a ainsi noué des partenariats avec une dizaine d’entreprises publiques locales, pour une participation de plus de 1 million d’euros. C’est dans cette logique que VALOREM propose, avec ce nouveau partenariat, de multiplier son offre d’ouverture du capital de ses projets aux acteurs locaux afin qu’ils deviennent copropriétaires des parcs installés sur leur territoire. Dans le cadre de cette adhésion, VALOREM s’investira dans la gouvernance de la Fédération des élus des Entreprises Publiques Locales, contribuant ainsi à la transition énergétique en liaison avec les politiques publiques, les décideurs nationaux et locaux.

Valoriser ensemble les énergies des territoires

VALOREM a ainsi participé au congrès des Epl du 4 au 6 octobre à Tours et participera à la Conférence des Epl Outre-mer qui se tiendra du 29 novembre 2022 au 2 décembre en Guadeloupe et à Saint-Martin. Actif en France métropole, le groupe est aussi un acteur incontournable de la transition énergétique aux Antilles. « Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec la Fédération des élus des Entreprises Publiques et Locales. Cette adhésion réaffirme les valeurs et les engagements du Groupe en faveur d’un avenir énergétique durable associant population et collectivités locales. Ceci transparaît d’ailleurs dans notre récent changement de statut pour devenir entreprise à mission, et dans notre nouvelle raison d’être : ‘Valoriser ensemble les énergies des territoires, pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire’ », commente Cyrille Gourmelon, Business Développement France de VALOREM. « La Fédération des élus des Entreprises Publiques Locales est fière de s’associer à VALOREM avec qui elle partage un but commun : favoriser le développement local en co-construction avec les acteurs du territoire. Cette signature s’inscrit dans la démarche du mouvement de l’économie mixte d’intégrer pleinement les collectivités au cœur de la transition énergétique de leur territoire », ajoute Patrick Jarry, Président de la Fédération des élus des Entreprises Publiques Locales et maire de Nanterre.